Dave Coulier: Διαγνώστηκε με νέο τύπο καρκίνου 7 μήνες αφού κέρδισε τη μάχη με το λέμφωμα non-Hodgkin

Ακριβώς έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με λέμφωμα non-Hodgkin, ο Dave Coulier ανακοίνωσε, ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για νέο τύπο καρκίνου με τον οποίο διαγνώστηκε.

Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός ως θείος Joey στο «Full House», μοιράστηκε στην εκπομπή «TODAY» στις 2 Δεκεμβρίου νεότερα για την υγεία του.

Ο Coulier, 66 ετών, διαγνώστηκε τον Οκτώβριο με καρκίνο στη γλώσσα που σχετίζεται με τον HPV και εντοπίζεται στον στοματοφάρυγγα, όπως λέει στο TODAY.com μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης.

Μόλις επτά μήνες νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ήταν «καθαρός από καρκίνο» χάρη στη χημειοθεραπεία. Είχε προηγουμένως αποκαλύψει τη διάγνωση λεμφώματος non-Hodgkin Σταδίου 3 , τον Νοέμβριο του 2024. «Ο χρόνος πέρασε σαν νερό. Ήταν ένα τρενάκι του τρόμου», είπε.

«Το να περνάς από τη χημειοθεραπεία και να νιώθεις αυτή την ανακούφιση του “ουάου, έφυγε”, και μετά να κάνεις μια εξέταση που δείχνει ότι τώρα έχεις έναν άλλο τύπο καρκίνου… είναι σοκ για τον οργανισμό», εξομολογείται.

Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με τον πρώτο τύπο καρκίνου, όταν εντόπισε έναν διογκωμένο λεμφαδένα «στο μέγεθος μπάλας του γκολφ»· η βιοψία έδειξε λέμφωμα non-Hodgkin.

Ωστόσο, δεν είχε κανένα σύμπτωμα ή ένδειξη πριν από τη δεύτερη διάγνωση - μέχρι που αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εξέτασης παρακολούθησης.