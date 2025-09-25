Νέα επίθεση με drones στη Δανία: Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία ανέστειλαν τη λειτουργία τους εξαιτίας drones που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

To νέο περιστατικό έρχεται δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Νέα επίθεση με drones στη Δανία: Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το βράδυ της Δευτέρας είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

