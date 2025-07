Coldplay: To viral βίντεο με την kiss cam έφερε κέρδη 7 εκατ. δολαρίων στις στοιχηματικές εταιρείες

Στις 16 Ιουλίου, ο Andy Byron - πρώην πλέον CEO της Astronomer - καταγράφηκε από την kiss cam σε συναυλία των Coldplay να αγκαλιάζει τη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Kristin Cabot.

Οι δύο τους μόλις αντιλήφθηκαν ότι προβάλλονται στις γιγαντοοθόνες προσπάθησαν να κρυφτούν για να αποφύγουν τα φώτα της δημοσιότητας. Το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ και προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον σε γνωστές πλατφόρμες στοιχημάτων, όπως οι: Kalshi και Polymarket.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι προβλέψεις για την απομάκρυνση του Byron από τη θέση του CEO είχαν εκτοξευτεί.

Το Σάββατο το απόγευμα, η εταιρεία τεχνολογίας Astronomer ανακοίνωσε την παραίτηση του Byron, δίνοντας τέλος στις εικασίες. Το σκάνδαλο προκάλεσε συνολικές συναλλαγές ύψους 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων στην Kalshi και 5,3 εκατομμυρίων στην Polymarket.

Imagine getting caught in 4k cheating on your spouse-with your HR Chief on the kiss cam at a Coldplay concert. 😳😳😳 Andy Bryon & Kristin Cabot didn't just risk their marriages, they turned a secret fling into a viral spectacle & a corporate scandal.

Messy doesn't even cover it pic.twitter.com/FlDpWCE3vw