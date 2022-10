Cardi B εναντίον Μαντόνα: «Eίδωλα γίνονται σκέτη απογοήτευση»- Το SEX και ο καβγάς στο Twitter

Η Cardi B ξέσπασε κατά της Μαντόνα, που άφησε να εννοηθεί ότι το τραγούδι της ράπερ, «WAP», οφείλει τον sex-positive χαρακτήρα του στην κληρονομιά του «Material Girl».

«Κυριολεκτικά απέδωσα φόρο τιμής σε αυτή τη γυναίκα τόσες πολλές φορές γιατί μεγάλωσα ακούγοντάς την... μπορεί να πει αυτό που θέλει χωρίς να βάζει emojis κλόουν και να βγάζει γλίτσα από το στόμα της», έγραψε η 30χρονη ράπερ, σε ένα tweet που μετά διέγραψε.

«Αυτά τα είδωλα γίνονται πραγματικά σκέτη απογοήτευση μόλις τα καταφέρεις στη βιομηχανία», πρόσθεσε.

Facebook Twitter

Η Cardi ενοχλήθηκε με το Instagram Story της Μαντόνα, που υπονοούσε ότι το ερωτικό βιβλίο της, «SΕΧ», του 1992, άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργική έκφραση των σημερινών γυναικών καλλιτεχνών.

«Εκτός από τις φωτογραφίες μου γυμνή υπήρχαν φωτογραφίες με Άνδρες να φιλούν Άνδρες, Γυναίκες να φιλούν Γυναίκες και Εγώ να φιλάω τους πάντες», έγραψε η Μαντόνα για το αμφιλεγόμενο βιβλίο της.

Η 64χρονη βασίλισσα της ποπ εξήγησε ότι «πέρασε τα επόμενα χρόνια δίνοντας συνεντεύξεις σε στενόμυαλους ανθρώπους που προσπαθούσαν να την ντροπιάσουν επειδή ενδυνάμωσε τον εαυτό της ως Γυναίκα», προσθέτοντας ότι «την αποκάλεσαν πόρνη, μάγισσα, αιρετική και διάβολο».

«Τώρα η Cardi B μπορεί να τραγουδήσει για το WAP της. Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να κοσμεί το εξώφυλλο οποιουδήποτε περιοδικού με τον γυμνό της κ**ο και η Μάιλι Σάιρους μπορεί να έρχεται σαν wrecking ball», σημείωσε, υπογράφοντας: «Παρακαλώ, bitches... 🤡».

Facebook Twitter

Όταν ένας χρήστης του Twitter σχολίασε ότι «δεν μπορείς να ακούσεις το ύφος μέσα από λέξεις που πληκτρολογούνται», η Cardi ανταπέδωσε: «Αν γράψω "suck my d-k", θα ακούσεις το ύφος, bitch».

If I type “suck my dick “ you gone hear the tone bitch https://t.co/zOFw27AN2l