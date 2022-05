Βρήκαν σε ποτάμι κρανίο που νόμιζαν πως ανήκε σε αγνοούμενο - Αποδείχτηκε «θησαυρός» 8.000 ετών

Το γραφείο του σερίφη έστειλε το μαυριδερό τμήμα ενός κρανίου στον ιατροδικαστή και έπειτα στο FBI, με την υποψία πως ανήκε σε κάποιον αγνoούμενο τον οποίο θα κατάφερνε να ταυτοποιήσει.

Το αποτέλεσμα έφτασε αυτήν την εβδομάδα και δεν είχε ονοματεπώνυμο θανόντος. Για την ακρίβεια, είπαν οι εγκληματολογικές αρχές, το θραύσμα του κρανίου ανήκε σε έναν νεαρό άνδρα που πέθανε πριν από 8.000 χρόνια.

«Το να πούμε πως πήγαμε πίσω στο χρόνο, θα ήταν υποβάθμιση. Κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο» ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Ρένβιλ Σκοτ Χέιμπλ σε συνέντευξή του την περασμένη Πέμπτη.

Το φοβερό αυτό εύρημα ήρθε στο φως χάρη σε δύο καγιάκερς. Το ζευγάρι βρισκόταν στο ποτάμι της Μινεσότα, κοντά στο Σακρντ Χαρτ, δυτικά της Μινεάπολης τον περασμένο Σεπτέμβρη όταν εντόπισε το οστό. Μάλιστα, το τμήμα αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν βυθισμένο στο νερό, παραμένοντας αθέατο ποιος ξέρει για πόσο ακόμα. Όμως, η παρατεταμένη ξηρασία, η χειρότερη σε τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες στην περιοχή, είχε προκαλέσει την υποχώρηση των υδάτων, με αποτέλεσμα να γίνει ορατό το αρχαίο κρανίο.

