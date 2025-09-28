Βρετανός πρώην ευρωβουλευτής του Brexit παραδέχθηκε ότι πληρωνόταν για φιλορωσικές δηλώσεις

Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Reform UK στην Ουαλία, Νέιθαν Γκιλ, παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έλαβε χρήματα για να κάνει δηλώσεις υπέρ της Ρωσίας κατά τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο 52χρονος πολιτικός από την Ουαλία δήλωσε ένοχος σε οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας που διαπράχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, ο Γκιλ έλαβε χρήματα από τον Ουκρανό πολιτικό Όλεγκ Βολοσίν, πρώην βουλευτή του φιλορωσικού κόμματος Opposition Platform for Life. Οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον Βολοσίν «πιόνι» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και του επέβαλαν κυρώσεις το 2022.

Ο Βολοσίν φέρεται να πλήρωσε τον Γκιλ τουλάχιστον οκτώ φορές ώστε να κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ φιλορωσικών θέσεων, να εμφανιστεί σε τηλεοπτικά κανάλια της Ουκρανίας και να διοργανώσει εκδηλώσεις με πολιτικούς που συνδέονται με τη Μόσχα.

Δηλώσεις υπέρ φιλορωσικών μέσων και του Μετβεντσούκ

Το Δεκέμβριο του 2018, ο Γκιλ υπερασπίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο τα τηλεοπτικά κανάλια 112 Ukraine και NewsOne, τα οποία, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, είχαν διασυνδέσεις με τον φιλορώσο πολιτικό Βίκτορ Μετβεντσούκ, στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

The Reform UK party's former leader in Wales - Nathan Gill - has pleaded guilty to eight counts of bribery relating to pro-Russia statements he made in the European Parliament, as well as newspaper opinion pieces. pic.twitter.com/pR0026UJ7R — Channel 4 News (@Channel4News) September 26, 2025

Σε άλλη παρέμβασή του τον Μάρτιο του 2019, κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές ότι ασκούν «αδικαιολόγητες πιέσεις» στα κανάλια. Εμφανίστηκε μάλιστα και στον αέρα του 112 Ukraine, όπου εξέφρασε στήριξη στον Μετβεντσούκ, ο οποίος αντιμετώπιζε τότε κατηγορίες για εσχάτη προδοσία.

Ο Γκιλ κατηγορείται επίσης ότι οργάνωσε παρουσιάσεις και επαφές ευρωβουλευτών με τον Μετβεντσούκ, λαμβάνοντας παράνομα χρήματα.

Στοιχεία από μηνύματα WhatsApp

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2021, όταν ο Γκιλ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ βάσει αντιτρομοκρατικών νόμων. Στο κινητό του εντοπίστηκαν μηνύματα WhatsApp που καταδείκνυαν συμφωνία χρηματισμού με τον Βολοσίν.

Facebook Twitter Ο Ουκρανός πρώην βουλευτής Ολεγκ Βολοσίν (τρίτος από αριστερά), βρέθηκε να έχει επαφές με τον Νέιθαν Γκιλ / Φωτ: BBC

Οι ερευνητές βρήκαν επιπλέον στοιχεία σε συσκευές από το σπίτι του, τα οποία ταυτοποιούσαν συγκεκριμένες δηλώσεις του υπέρ φιλορωσικών ΜΜΕ με τις συνομιλίες που είχε μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο εισαγγελέας Μαρκ Χέιγουντ δήλωσε ότι οι παραδοχές ενοχής είναι «ικανοποιητικές», ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης αναγνώρισε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βέβαιη φυλάκιση.

Η δικαστίνα Τζίμα-Γκραμπ τόνισε ότι ο Γκιλ «έθεσε ερωτήσεις, έκανε δηλώσεις και ανέλαβε δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς όφελος φιλορωσικών κομμάτων».

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Ντόμινικ Μέρφι, υπογράμμισε: «Αυτή η υπόθεση αγγίζει την καρδιά των δημοκρατικών μας αξιών. Δεν θα διστάσουμε να ερευνήσουμε και να αποτρέψουμε όποιον επιχειρεί να τις υπονομεύσει».

Η ποινή του Γκιλ θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC