ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανός πρώην ευρωβουλευτής του Brexit παραδέχθηκε ότι πληρωνόταν για φιλορωσικές δηλώσεις

Έλαβε τουλάχιστον οκτώ πληρωμές ώστε να κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ φιλορωσικών θέσεων στο ευρωκοινοβούλιο - Αντιμετωπίζει βέβαιη φυλάκιση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βρετανός πρώην ευρωβουλευτής του Φαράτζ παραδέχθηκε ότι πληρωνόταν για φιλορωσικές δηλώσεις Facebook Twitter
Φωτ: National Assembly for Wales
0

Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Reform UK στην Ουαλία, Νέιθαν Γκιλ, παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έλαβε χρήματα για να κάνει δηλώσεις υπέρ της Ρωσίας κατά τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο 52χρονος πολιτικός από την Ουαλία δήλωσε ένοχος σε οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας που διαπράχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, ο Γκιλ έλαβε χρήματα από τον Ουκρανό πολιτικό Όλεγκ Βολοσίν, πρώην βουλευτή του φιλορωσικού κόμματος Opposition Platform for Life. Οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον Βολοσίν «πιόνι» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και του επέβαλαν κυρώσεις το 2022.

Ο Βολοσίν φέρεται να πλήρωσε τον Γκιλ τουλάχιστον οκτώ φορές ώστε να κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ φιλορωσικών θέσεων, να εμφανιστεί σε τηλεοπτικά κανάλια της Ουκρανίας και να διοργανώσει εκδηλώσεις με πολιτικούς που συνδέονται με τη Μόσχα.

Δηλώσεις υπέρ φιλορωσικών μέσων και του Μετβεντσούκ

Το Δεκέμβριο του 2018, ο Γκιλ υπερασπίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο τα τηλεοπτικά κανάλια 112 Ukraine και NewsOne, τα οποία, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, είχαν διασυνδέσεις με τον φιλορώσο πολιτικό Βίκτορ Μετβεντσούκ, στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε άλλη παρέμβασή του τον Μάρτιο του 2019, κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές ότι ασκούν «αδικαιολόγητες πιέσεις» στα κανάλια. Εμφανίστηκε μάλιστα και στον αέρα του 112 Ukraine, όπου εξέφρασε στήριξη στον Μετβεντσούκ, ο οποίος αντιμετώπιζε τότε κατηγορίες για εσχάτη προδοσία.

Ο Γκιλ κατηγορείται επίσης ότι οργάνωσε παρουσιάσεις και επαφές ευρωβουλευτών με τον Μετβεντσούκ, λαμβάνοντας παράνομα χρήματα.

Στοιχεία από μηνύματα WhatsApp

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2021, όταν ο Γκιλ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ βάσει αντιτρομοκρατικών νόμων. Στο κινητό του εντοπίστηκαν μηνύματα WhatsApp που καταδείκνυαν συμφωνία χρηματισμού με τον Βολοσίν.

Βρετανός πρώην ευρωβουλευτής του Φαράτζ παραδέχθηκε ότι πληρωνόταν για φιλορωσικές δηλώσεις Facebook Twitter
Ο Ουκρανός πρώην βουλευτής Ολεγκ Βολοσίν (τρίτος από αριστερά), βρέθηκε να έχει επαφές με τον Νέιθαν Γκιλ / Φωτ: BBC

Οι ερευνητές βρήκαν επιπλέον στοιχεία σε συσκευές από το σπίτι του, τα οποία ταυτοποιούσαν συγκεκριμένες δηλώσεις του υπέρ φιλορωσικών ΜΜΕ με τις συνομιλίες που είχε μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο εισαγγελέας Μαρκ Χέιγουντ δήλωσε ότι οι παραδοχές ενοχής είναι «ικανοποιητικές», ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης αναγνώρισε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βέβαιη φυλάκιση.

Η δικαστίνα Τζίμα-Γκραμπ τόνισε ότι ο Γκιλ «έθεσε ερωτήσεις, έκανε δηλώσεις και ανέλαβε δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς όφελος φιλορωσικών κομμάτων».

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Ντόμινικ Μέρφι, υπογράμμισε: «Αυτή η υπόθεση αγγίζει την καρδιά των δημοκρατικών μας αξιών. Δεν θα διστάσουμε να ερευνήσουμε και να αποτρέψουμε όποιον επιχειρεί να τις υπονομεύσει».

Η ποινή του Γκιλ θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάρατζ: «Ναι» σε απέλαση γυναικών αιτουσών άσυλο πίσω στους Ταλιμπάν

Διεθνή / Φάρατζ: «Ναι» σε απέλαση γυναικών αιτουσών άσυλο πίσω στους Ταλιμπάν

Η τοποθέτηση του Φάρατζ έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του τον Αύγουστο, όταν είχε πει ότι «δεν συζητάμε για γυναίκες και παιδιά σε αυτό το στάδιο», κατηγορώντας τότε τα ΜΜΕ για «λανθασμένη ερμηνεία»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Διεθνή / Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Το Rockall, ένα μικροσκοπικό νησάκι στη μέση του Ατλαντικού, έγινε το τελευταίο «έπαθλο» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας - Από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι τις σημερινές διεκδικήσεις για ψάρια και πετρέλαιο, το Rockall εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις και περιπέτειες
LIFO NEWSROOM
Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Διεθνή / Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Σε μια ευρεία ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι απειλές κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες γίνονται «όλο και πιο συχνές»
LIFO NEWSROOM
Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Διεθνή / Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM
 
 