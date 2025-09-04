Φάρατζ από Ουάσιγκτον: Η Βρετανία γίνεται Βόρεια Κορέα;

«Πότε γίναμε η Βόρεια Κορέα;» αναρωτήθηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τετάρτη, καθώς εμφανίστηκε στην αίθουσα της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, πάνω από 5.600 χιλιόμετρα μακριά από το Γουέστμινστερ.

«Έρχομαι από τη γη της Magna Carta, από μια χώρα που μας έδωσε τη μητέρα των κοινοβουλίων, οπότε δεν με γεμίζει χαρά να βρίσκομαι στην Αμερική και να περιγράφω την πραγματικά τρομερή αυταρχική κατάσταση στην οποία έχουμε βυθιστεί», δήλωσε ο ηγέτης του Reform UK στην επιτροπή των Αμερικανών νομοθετών που εξετάζει «τις ευρωπαϊκές απειλές για την ελευθερία του λόγου και την καινοτομία».

Ο Φάρατζ — που ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάζεται ως υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου — βρέθηκε στην Ουάσιγκτον σε μια χρονική στιγμή που συνέπεσε με το σκάνδαλο γύρω από τη σύλληψη του Ιρλανδού κωμικού Γκράχαμ Λάινχαν, που κρατήθηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου για υποψία υποκίνησης βίας μέσω αναρτήσεων στα social media για τα τρανς άτομα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Ο Φάρατζ προειδοποίησε ότι ό,τι συνέβη στον Λάινχαν «μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε Αμερικανό». Αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση της Λούσι Κόνολι, μητέρας που φυλακίστηκε για υποκίνηση φυλετικού μίσους μετά από δημοσίευση στα social media, μετά από ένα θανατηφόρο μαχαίρι επίθεση σε νεαρά κορίτσια στο Σάουθπορτ, την προηγούμενη χρονιά.

Η εμφάνιση του Φάρατζ δεν φαίνεται να ηρεμεί τη συζήτηση, που ήδη προωθείται από βασικούς συμμάχους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ελευθερία του λόγου απειλείται στην Ευρώπη, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς είχε προκαλέσει αναστάτωση στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις και τους «κομισάριους της ΕΕ» ότι ενδιαφέρονται περισσότερο να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου παρά να προστατεύσουν τους πολίτες τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον Φάρατζ ότι προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς να επιβάλουν κυρώσεις στη χώρα του για να βλάψουν τους εργαζόμενους, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτα αντεθνική».

Ο Φάρατζ επιτέθηκε επίσης στο νέο Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, που επιβάλλει υποχρεώσεις στις πλατφόρμες να προστατεύουν τους χρήστες από επιβλαβές περιεχόμενο, λέγοντας ότι θα «βλάψει το εμπόριο μεταξύ των χωρών μας».

Στην υπόθεση της Λούσι Κόνολι, ο Φάρατζ χαρακτήρισε τη φυλάκισή της ως απόδειξη των κινδύνων περιορισμού της ελευθερίας του λόγου, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γυναίκα παραδέχτηκε ότι η δημοσίευσή της υποκίνησε φυλετικό μίσος. Οι απόψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανάμεικτες, με υποστηρικτές του Reform UK να υπερασπίζονται τη χρήση της υπόθεσης από τον Φάρατζ και τους υπόλοιπους να θεωρούν ότι το ζήτημα έχει πολιτικοποιηθεί υπερβολικά.

Ταυτόχρονα, η αριστερά της χώρας μάχεται για την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα διαμαρτυρίας. Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση την pro-Gaza Palestine Action, γεγονός που θεωρείται περιορισμός του δικαιώματος συμμετοχής και υποστήριξης.

Οι αρχές επιβολής του νόμου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή ασαφών νόμων κατά του διαδικτυακού μίσους, ενώ ο Φάρατζ, που επιδιώκει να καθορίσει την πολιτική ατζέντα, θεωρεί κάθε τέτοιο εμπόδιο ως νίκη για την ατζέντα του.

Με πληροφορίες από Politico