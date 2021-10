Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε μέσα σε μια σήραγγα κοντά στο Σόλσμπερι της νοτιοδυτικής Αγγλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες.

«Ευτυχώς, κανείς δεν σκοτώθηκε», τόνισε η αστυνομία μεταφορών στην ανακοίνωσή της.

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Σόλσμπερι και με βάση τις πρώτες πληροφορίες το ένα από τα τρένα εκτροχιάστηκε.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Great Western Railways ανέφερε ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο τρένα, το ένα που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Πόρτσμουθ στο Μπρίστολ και ένα δεύτερο που κατευθυνόταν από τον σταθμό Γουοτερλού του Λονδίνου στο Χόνιτον.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για 12 τραυματίες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας μηχανοδηγός έχει παγιδευτεί μέσα στο ένα από τα τρένα.

