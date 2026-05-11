Βρετανία: Τρεις βοηθοί υπουργών παραιτήθηκαν και ζήτησαν την απομάκρυνση του Στάρμερ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, καθώς τρεις βοηθοί υπουργών έφυγαν από τις θέσεις τους και ζήτησαν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Παράλληλα, περισσότεροι από 55 βουλευτές των Εργατικών είχαν ήδη ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και αυξάνονται συνεχώς.

Η σειρά παραιτήσεων και δημόσιας αμφισβήτησης του πρωθυπουργού ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος.

Οι παραιτήσεις και οι δημόσιες δηλώσεις προέρχονται από συνεργάτες υπουργών όπως ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, η υπουργός Περιβάλλοντος Έμμα Ρέινολντς και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Οι Times ανεβάζουν τις εκκλήσεις εναντίον του Στάρμερ σε πάνω από 60 βουλευτές, με την κρίση να επεκτείνεται πλέον πέρα από την παραδοσιακή αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Αυξάνεται η πίεση για παραίτηση του Στάρμερ στη Βρετανία

Η πίεση εντάθηκε μετά την παραίτηση του Τζο Μόρις, κοινοβουλευτικού συνεργάτη του υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, και του Τομ Ράτλαντ, συνεργάτη της υπουργού Περιβάλλοντος Έμμα Ρέινολντς. Η Σάλι Τζέιμσον, συνεργάτιδα της υπουργού Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, ζήτησε επίσης από τον Στάρμερ να παραιτηθεί ή να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Το i Paper μετέδωσε επίσης ότι ο Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παρέμβει δημόσια για το αν ο Στάρμερ μπορεί να παραμείνει στη θέση του, ενώ υπουργός δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κατάσταση είναι πλέον «terminal» — δηλαδή πολιτικά μη αναστρέψιμη.

Η ομιλία, που είχε στόχο να κλείσει το μέτωπο αμφισβήτησης, φαίνεται να είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε πιο παρεμβατικές πολιτικές, όπως τη δυνατότητα πλήρους δημόσιας ιδιοκτησίας της τη χαλυβουργική εταιρεία (British Steel) και στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι δεν παρουσίασε πειστικό σχέδιο ριζικής αλλαγής.

Hope resides in our young people. But Brexit has held them back.



They should be able to live, work and study in Europe, which is exactly what our Youth Experience Scheme will deliver.



This is part of rebuilding a stronger relationship with Europe. That's the Labour choice. pic.twitter.com/DwrRkytqzM — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 11, 2026

Η Κάθριν Γουέστ, που είχε κινηθεί αρχικά προς πιθανή αμφισβήτηση, τελικά ζήτησε από τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης έως τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, τυπικά η διαδικασία αμφισβήτησης στους Εργατικούς δεν είναι απλή. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο της Κυβέρνησης, μια εκλογή ηγεσίας μπορεί να ξεκινήσει είτε αν παραιτηθεί ο αρχηγός είτε αν ένας αντίπαλος υποψήφιος συγκεντρώσει υπογραφές από το 20% των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό σημαίνει περίπου 81 βουλευτές, ενώ ο εν ενεργεία αρχηγός μπαίνει αυτομάτως στο ψηφοδέλτιο αν υπάρξει πρόκληση.

Με πληροφορίες από BBC, Times και ΕΡΤ