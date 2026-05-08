Τοπικές εκλογές στη Βρετανία: Απώλειες για τους Εργατικούς - «Αναλαμβάνω την ευθύνη» δήλωσε ο Στάρμερ

Την Πέμπτη πολίτες ψήφισαν στη Βρετανία, σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Όπως αναμενόταν πολλές ήταν οι απώλειες για την κυβέρνηση των Εργατικών, του Κιρ Στάρμερ, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Παράλληλα, θέσεις κέρδισαν αρκετοί υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ανάληψη ευθύνης από τον Κιρ Στάρμερ για τα αποτελέσματα των εκλογών

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα για το Εργατικό Κόμμα ήταν «πολύ σκληρά», ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και ότι το κόμμα πρέπει να «αναστοχαστεί και να αντιδράσει».

Ειδικότερα, μιλώντας σε ναό στο Ίλινγκ, στο δυτικό Λονδίνο, είπε: «Τα αποτελέσματα είναι σκληρά, είναι πολύ σκληρά, και δεν υπάρχει τρόπος να το ωραιοποιήσουμε. Χάσαμε εξαιρετικούς εκπροσώπους του Εργατικού Κόμματος σε όλη τη χώρα, ανθρώπους που έδωσαν τόσα πολλά στις κοινότητές τους, τόσα πολλά στο κόμμα μας. Και αυτό πονάει, και πρέπει να πονάει, και αναλαμβάνω την ευθύνη. Όταν οι ψηφοφόροι στέλνουν ένα τέτοιο μήνυμα, πρέπει να αναλογιστούμε και να ανταποκριθούμε».

"I'm not going to walk away and plunge this country into chaos," PM Keir Starmer says after Labour suffers early losses in English council elections



«Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων κατανοεί ότι ως χώρα αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Έχουμε υποστεί μια σειρά οικονομικών κλυδωνισμών τα τελευταία χρόνια και η διεθνής κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, το ξέρουν αυτό. Αλλά εξακολουθούν να θέλουν να βελτιωθεί η ζωή τους, εξακολουθούν να θέλουν να δουν την αλλαγή που υποσχεθήκαμε, ξέρουν ότι το status quo τους απογοητεύει, δεν αισθάνονται τις αλλαγές», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με το πώς το κόμμα «πρέπει να ανταποκριθεί».

Υπάρχουν αναφορές ότι σχεδιάζει μια μεγάλη ομιλία στην οποία θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα την επόμενη εβδομάδα.

Δεν παραιτείται ο Βρετανός πρωθυπουργός

Δημοσιογράφος του Sky News πήρε συνέντευξη από τον Κιρ Στάρμερ μετά τη σύντομη ομιλία του στο Ίλινγκ, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Ο Στάρμερ δήλωσε: «Οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα μήνυμα σχετικά με το ρυθμό της αλλαγής, για το πώς θέλουν να βελτιωθεί η ζωή τους. Εκλέχθηκα για να αντιμετωπίσω αυτές τις προκλήσεις. Και δεν πρόκειται να απομακρυνθώ από αυτές τις προκλήσεις και να βυθίσω τη χώρα στο χάος».

Η δημοσιογράφος έλαβε ξανά την ίδια απάντηση όταν ρώτησε: «Για να είμαστε σαφείς, δεν πρόκειται να παραιτηθείτε;».

Ο Στάρμερ απάντησε, «όχι, δεν πρόκειται να αποχωρήσω».

Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές, ο Στάρμερ απάντησε: «Ναι. Έχω εκλεγεί για πενταετή θητεία. Σκοπεύω να την ολοκληρώσω».

Δηλώσεις του Νάιτζελ Φάρατζ για τα εκλογικά αποτελέσματα

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του Reform UK αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των εκλογών, δηλώνοντας ότι ήταν ευτυχής που βρισκόταν έξω από το δημαρχείο του Χάβερινγκ, «το οποίο βρίσκεται υπό νέα διοίκηση».

Ανέφερε ότι το Εργατικό Κόμμα «εξαφανίζεται από το Reform σε πολλές από τις παραδοσιακές του περιοχές».

«Πιστεύω ότι συνολικά αυτό που έχει συμβεί είναι μια πραγματικά ιστορική αλλαγή στην βρετανική πολιτική. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σκεφτόμαστε την πολιτική με όρους αριστεράς και δεξιάς, και όμως αυτό που καταφέρνει το Reform είναι να κερδίζει σε περιοχές που ήταν πάντα συντηρητικές. Αλλά εξίσου, αποδεικνύουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι μπορούμε να κερδίσουμε σε περιοχές που, ειλικρινά, κυριαρχούσε το Εργατικό Κόμμα από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Προς το παρόν, κερδίζουμε μία στις τρεις από όλες τις έδρες που είναι διαθέσιμες», ανέφερε ο Φάρατζ.

"It's a big, big day," Nigel Farage says



It's a "complete reshaping of British politics", the Reform UK leader adds



«Αλλά πιστεύω ειλικρινά ότι το καλύτερο δεν έχει έρθει ακόμα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα στη βορειοανατολική Αγγλία, τα αποτελέσματα στο Γιορκσάιρ, και με κάποια ακόμη που θα ακολουθήσουν στα Δυτικά Μίντλαντς. Στο Έσεξ αισθανόμαστε εξαιρετικά σίγουροι και αυτό είναι σημαντικό».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε για τους ψηφοφόρους του κόμματός του, απάντησε ότι το Reform UK έχει πλέον αποδείξει την αξία του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανέφερε ότι διατηρεί τον δημοτικό φόρο σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα άλλα κόμματα.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών έχει επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Ένας άλλος δημοσιογράφος δήλωσε ότι, αφού ο Φάρατζ μιλούσε για τη χρηματοδότηση των δημοτικών συμβουλίων, θα ήταν καλό να μιλήσει για τη δική του χρηματοδότηση. Ο δημοσιογράφος αναφερόταν στο γεγονός ότι ο Φάρατζ δέχτηκε μια μη δημοσιοποιημένη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν.

Ο Φάρατζ απέκρουσε την ερώτηση, λέγοντας ότι θα μιλούσε για αυτό οποιαδήποτε άλλη μέρα, αλλά όχι σήμερα.

Με πληροφορίες από Guardian και Sky News

