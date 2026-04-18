Βρετανία: Συγκέντρωση ακροδεξιών στο Μάντσεστερ - Ισχυρή η αστυνομική παρουσία

Η δημοτική αρχή του Μάντσεστερ καταδικάζει τις συγκεντρώσεις - Πρωτοστατεί η ακροδεξιά «Britain First»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου από προηγούμενη συγκέντρωση ακροδεξιών στη Βρετανία: Getty Images
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) συγκέντρωση και πορεία ακροδεξιών οργανώσεων, όπως της «Britain First», στο Μάντσεστερ της Βρετανίας

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως στην περιοχή κινούνται μικρότερες ομάδες αντιδιαδηλωτών, ενώ είναι έντονη η αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Greater Manchester, εκατοντάδες άτομα συμμετέχουν στη συγκέντρωση, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ πρόσθετα μέτρα και έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

Βρετανία: «Δεν υπάρχει θέση στο Μάντσεστερ για όσους έρχονται να σπείρουν τον διχασμό»

Οι διοργανωτές της πορείας, την οποία προωθούν ως παρέλαση για την Ημέρα του Αγίου Γεωργίου, έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων τη διαδρομή με τις αρχές. Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 13:15 και κατευθύνεται προς την πλατεία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Square), όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν ομιλίες.

Σε κοινή δήλωση, ο δήμαρχος του Greater Manchester Andy Burnham, η αναπληρώτριά του, Kate Green και η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου, Bev Craig τόνισαν πως «δεν υπάρχει θέση στο Greater Manchester για όσους έρχονται να σπείρουν διχασμό και να υποκινήσουν φόβο, μίσος ή βία».

Όπως υπογράμμισαν, οι αστυνομικές αρχές θα διασφαλίσουν ότι οι διαδηλώσεις θα διεξαχθούν νόμιμα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «αν μια ειρηνική διαμαρτυρία ξεπεράσει τα όρια της νομιμότητας, θα υπάρξει άμεση και αποφασιστική παρέμβαση για την προστασία των πολιτών».

Λίγο μετά την έναρξη της πορείας, η αστυνομία ανέφερε ότι η «συντριπτική πλειονότητα και των δύο πλευρών δεν προκαλεί προβλήματα», ενώ εκτιμήσεις από δημοσιογράφους κάνουν λόγο για συμμετοχή «εκατοντάδων και όχι χιλιάδων».

Βρετανία: Αντιδιαδηλωτές με πλακάτ κατά του φασισμού

Αντιδιαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, κρατώντας πλακάτ κατά του φασισμού και υπέρ των προσφύγων. Μικρή ομάδα απομακρύνθηκε από γραμμές τραμ για να περιοριστεί η διαταραχή στις μετακινήσεις.

Η πορεία ξεκίνησε από την οδό Store Street και την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για «σημαντικούς πόρους» που έχουν διατεθεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να περιοριστεί η επίδραση στην πόλη.

Παράλληλα, διακόπηκαν ορισμένα δρομολόγια τραμ, με στάσεις όπως Piccadilly Gardens, Market Street και St Peter’s Square να παραμένουν κλειστές.

Μεταξύ των συμμετεχόντων εντοπίστηκε και ο ηγέτης της ακροδεξιάς οργάνωσης «Britain First», Πολ Γκόλντινγκ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για εγκλήματα μίσους. Το 2018 κρίθηκε ένοχος για θρησκευτικά επιβαρυμένη παρενόχληση, μετά από περιστατικό στο οποίο μέλη της οργάνωσης είχαν στοχοποιήσει ιδιοκτήτες καταστήματος.

Η Britain First αποτελεί ακροδεξιά οργάνωση που έχει συνδεθεί με αντιμεταναστευτική ρητορική και ενέργειες όπως «χριστιανικές περιπολίες» και εισβολές σε τζαμιά. Μέλη της έχουν επίσης στοχοποιήσει ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Η οργάνωση επανεγγράφηκε ως πολιτικό κόμμα το 2021, έπειτα από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες. Το όνομά της έχει συνδεθεί και με ακραία περιστατικά βίας.

Με πληροφορίες από Independent

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΑΡΟΝ ΟΣΜΠΟΡΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ TOMMY ROBINSON

Διεθνή / Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Bernard-Henri Lévy

Πολιτισμός / Γαλλία: Πάνω από 100 συγγραφείς εγκαταλείπουν ιστορικό εκδοτικό οίκο λόγω του ακροδεξιού ιδιοκτήτη

Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
THE LIFO TEAM

Η Δεξιά δεν μισεί κάθε queer σώμα. Μισεί αυτό που τη ξεσκεπάζει

Διεθνή / Ο «κανονικός γκέι» της αμερικανικής Δεξιάς και η βία απέναντι σε όλους τους άλλους

Η ιστορία γύρω από τον σύζυγο της Κρίστι Νόεμ δεν έφερε στην επιφάνεια μόνο άλλη μία υπόθεση πολιτικής υποκρισίας. Ξανάνοιξε κάτι παλιό και πολύ βρόμικο: η Δεξιά μπορεί να ανεχθεί τον «κανονικό» γκέι, τον διακριτικό, τον αρκετά ανδρικό, τον σωστά ντυμένο. Αυτό που δεν αντέχει είναι το queer σώμα που εκθέτει ότι η αρρενωπότητά της δεν είναι φύση αλλά σκηνοθεσία.
THE LIFO TEAM
Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Διεθνή / Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Η εκεχειρία μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη παράτασής της, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για αποφυγή κλιμάκωσης
THE LIFO TEAM
 
 