Βρετανία: Συγκέντρωση ακροδεξιών στο Μάντσεστερ - Ισχυρή η αστυνομική παρουσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) συγκέντρωση και πορεία ακροδεξιών οργανώσεων, όπως της «Britain First», στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως στην περιοχή κινούνται μικρότερες ομάδες αντιδιαδηλωτών, ενώ είναι έντονη η αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Greater Manchester, εκατοντάδες άτομα συμμετέχουν στη συγκέντρωση, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ πρόσθετα μέτρα και έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

BREAKING: Britain First to march through Manchester tomorrow as police issue statement on huge operation https://t.co/f415FCruRh — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) April 17, 2026

Βρετανία: «Δεν υπάρχει θέση στο Μάντσεστερ για όσους έρχονται να σπείρουν τον διχασμό»

Οι διοργανωτές της πορείας, την οποία προωθούν ως παρέλαση για την Ημέρα του Αγίου Γεωργίου, έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων τη διαδρομή με τις αρχές. Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 13:15 και κατευθύνεται προς την πλατεία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Square), όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν ομιλίες.

Σε κοινή δήλωση, ο δήμαρχος του Greater Manchester Andy Burnham, η αναπληρώτριά του, Kate Green και η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου, Bev Craig τόνισαν πως «δεν υπάρχει θέση στο Greater Manchester για όσους έρχονται να σπείρουν διχασμό και να υποκινήσουν φόβο, μίσος ή βία».

Όπως υπογράμμισαν, οι αστυνομικές αρχές θα διασφαλίσουν ότι οι διαδηλώσεις θα διεξαχθούν νόμιμα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «αν μια ειρηνική διαμαρτυρία ξεπεράσει τα όρια της νομιμότητας, θα υπάρξει άμεση και αποφασιστική παρέμβαση για την προστασία των πολιτών».

Λίγο μετά την έναρξη της πορείας, η αστυνομία ανέφερε ότι η «συντριπτική πλειονότητα και των δύο πλευρών δεν προκαλεί προβλήματα», ενώ εκτιμήσεις από δημοσιογράφους κάνουν λόγο για συμμετοχή «εκατοντάδων και όχι χιλιάδων».

Pushing back & forth as police attempt to move one group of counter protesters back onto Piccadilly Gardens, ahead of Britain First starting their march, in Manchester pic.twitter.com/kOQQABMbnn — Tke Media (@TkeMedia) April 18, 2026

Βρετανία: Αντιδιαδηλωτές με πλακάτ κατά του φασισμού

Αντιδιαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, κρατώντας πλακάτ κατά του φασισμού και υπέρ των προσφύγων. Μικρή ομάδα απομακρύνθηκε από γραμμές τραμ για να περιοριστεί η διαταραχή στις μετακινήσεις.

Η πορεία ξεκίνησε από την οδό Store Street και την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για «σημαντικούς πόρους» που έχουν διατεθεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να περιοριστεί η επίδραση στην πόλη.

Παράλληλα, διακόπηκαν ορισμένα δρομολόγια τραμ, με στάσεις όπως Piccadilly Gardens, Market Street και St Peter’s Square να παραμένουν κλειστές.

Μεταξύ των συμμετεχόντων εντοπίστηκε και ο ηγέτης της ακροδεξιάς οργάνωσης «Britain First», Πολ Γκόλντινγκ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για εγκλήματα μίσους. Το 2018 κρίθηκε ένοχος για θρησκευτικά επιβαρυμένη παρενόχληση, μετά από περιστατικό στο οποίο μέλη της οργάνωσης είχαν στοχοποιήσει ιδιοκτήτες καταστήματος.

Η Britain First αποτελεί ακροδεξιά οργάνωση που έχει συνδεθεί με αντιμεταναστευτική ρητορική και ενέργειες όπως «χριστιανικές περιπολίες» και εισβολές σε τζαμιά. Μέλη της έχουν επίσης στοχοποιήσει ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Η οργάνωση επανεγγράφηκε ως πολιτικό κόμμα το 2021, έπειτα από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες. Το όνομά της έχει συνδεθεί και με ακραία περιστατικά βίας.

Με πληροφορίες από Independent

