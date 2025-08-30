ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Παραμένουν οι αιτούντες άσυλο σε ξενοδοχείο του Έσεξ μετά από δικαστική απόφαση

Δικαστήριο είχε απαγορεύσει τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο ξενοδοχείο, μετά από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής

Φωτ: EPA, αρχείου
Το Εφετείο του Λονδίνου ανέτρεψε προσωρινή δικαστική απόφαση που θα απαγόρευε τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο ξενοδοχείο Bell Hotel στο Έσεξ. Έτσι, οι 138 άνθρωποι που διαμένουν εκεί θα παραμείνουν τουλάχιστον μετά τις 12 Σεπτεμβρίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η ιδιοκτήτρια εταιρεία Somani Hotels είχαν προσφύγει κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία είχε εκδοθεί μετά από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής Epping Forest. Οι τρεις εφέτες, με επικεφαλής τον λόρδο δικαστή Μπιν, ακύρωσαν την αρχική απόφαση, κρίνοντας ότι ήταν «σοβαρά εσφαλμένη».

Ο δικαστής υπογράμμισε ότι το κλείσιμο ενός κέντρου φιλοξενίας δημιουργεί άμεσα ανάγκη για άλλες δομές, ενώ προειδοποίησε ότι η λογική της πρωτόδικης απόφασης «θα μπορούσε να ενθαρρύνει νέες διαδηλώσεις, ακόμη και παράνομες, γύρω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο».

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν το συμβούλιο υποστήριξε ότι το ξενοδοχείο άλλαξε χρήση χωρίς την απαραίτητη πολεοδομική άδεια. Αν και ο αρχικός δικαστής παραδέχθηκε ότι η παράβαση δεν είχε αποδειχθεί πλήρως, έκρινε ότι το επιχείρημα του δήμου ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να δικαιολογεί την έκδοση προσωρινής απαγόρευσης.

Το Bell Hotel έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαμαρτυριών και αντεγκλήσεων τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά τη σύλληψη αιτούντος άσυλο που κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη τον Ιούλιο. Ο 38χρονος Χαντούς Γκερμπερσλάσιε Κεμπάτου αρνείται όλες τις κατηγορίες, και η δίκη του ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα στο Τσέλμσφορντ με την απόφαση να αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Μετά την απόφαση του Εφετείου, ο δημοτικός σύμβουλος Κεν Ουίλιαμσον δήλωσε: «Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι. Η ανησυχία μας ήταν πάντοτε η ασφάλεια των κατοίκων μας. Εκεί που είχαμε σαφήνεια, τώρα έχουμε αβεβαιότητα και σύγχυση. Ο αγώνας δεν τελείωσε και θα συνεχίσουμε».

Ωστόσο, η νομική διαμάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το αίτημα του συμβουλίου θα εξεταστεί εκ νέου σε πλήρη ακρόαση τον Οκτώβριο, όπου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να εκδοθεί νέα απαγόρευση.

Με πληροφορίες από Sky News

