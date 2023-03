Βρετανία- Λέστερ: Ηχηρός κρότος από μαχητικό αεροσκάφος έφερε πανικό στα social media

Αναστάτωση δημιουργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Λέστερ στην Βρετανία μετά από μια ηχηρή έκρηξη, που προκλήθηκε από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο κλήθηκε να παρέμβει όταν διαπιστώθηκε πως ο ασύρματος ενός αεροπλάνου δεν λειτουργούσε και κατά συνέπεια χάθηκε η επικοινωνία.

Αναλυτικότερα μια πτήση εξετράπη στο αεροδρόμιο Στάνστεντ από αεροσκάφη της RAF(βασιλική αεροπορία), αφού χάθηκε η επικοινωνία με τον πιλότο. Το αεροδρόμιο του Στάνστεντ βρίσκεται 56χλμ βορειοανατολικά του κεντρικού Λονδίνου.

Δεκάδες άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή του Λέστερ, πάντως, πριν διευκρινιστεί τι έχει συμβεί, ανέφεραν ότι άκουσαν μια έκρηξη ή έναν ηχηρό κρότο.

Ο ήχος αναφέρθηκε επίσης σε όλο το Νορθαμπτονσάιρ και από κάποιους ανθρώπους στο Μπάνμπουρι και την Οξφόρδη.

BREAKING: A flight has been diverted to Stansted Airport by RAF jets after communication with the pilot had been lost.



Essex police say they are "satisfied there was loss of contact due to an equipment malfunction"



More here 👉 https://t.co/36On3QlXoe



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/qd9fjZRAZ8