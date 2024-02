Βρετανία: Κατάσχεσαν 5,7 τόνους κοκαΐνης

Στην κατάσχεση ποσότητας ρεκόρ για τα δεδομένα της περιοχής, 5,7 τόνων κοκαΐνης, προχώρησε η αστυνομία της Βρετανίας σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Σάουθαμπτον.

Η υπηρεσία δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος (National Crime Agency, NCA) έκανε γνωστή την είδηση αναφέροντας πως η αξία της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε ήταν τουλάχιστον 450 εκατομμύρια λίες, δηλαδή 525 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Αρχές εντόπισαν την κρυμμένη την ποσότητα - μαμούθ σε φορτίο με μπανάνες προερχόμενο από τη νότια Αμερική.

Οι αστυνομικοί της NCA εικάζουν πως τελικός προορισμός του εμπορεύματος ήταν το Αμβούργο. Αυτή η ποσότητα ξεπερνάει κατά πολύ αντίστοιχες που εντοπίστηκαν στο παρελθόν, με τις περισσότερες να είναι 3,7 και 3,2 τόνους. Η υπηρεσία υπολογίζει πως η διακίνηση κοκαΐνης τον χρόνο συνολικά στη Βρετανία έχει τζίρο τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών. Ωστόσο η NCA επισημαίνει η διακίνηση της καταγράφει «εκθετική αύξηση» τα τελευταία χρόνια, με τη βία.



Ο διευθυντής της NCA Κρις Φάριμοντ τόνισε πως η κατάσχεση αυτή αποτελεί «μείζον πλήγμα στα διεθνή καρτέλ», καθώς «τους στερεί τεράστια έσοδα». Τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης σε Ολλανδία, Βέλγιο και Ισπανία, δηλαδή τριών ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες θεωρούνται οι κυριότερες πύλες εισαγωγής της κοκαΐνης, που φθάνει κυρίως από τον Παναμά, την Κολομβία και τον Ισημερινό.

Μόνο την προηγούμενη χρονιά στο λιμάνι της Αμβέρσας κατασχέθηκαν 116 τόνοι κοκαΐνης ενώ στην Ολλανδία 59,1 τόνοι κοκαΐνης, αντίστοιχα, την ίδια περίοδο. Στην Αμβέρσα και το Ρότερνταμ στην Ολλανδία σημειώνονται συχνά συμπλοκές οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομία συνδέονται με τον έλεγχο εδαφών ανάμεσα σε ισχυρά διεθνή καρτέλ των ναρκωτικών.



Αυτά τα δυο λιμάνια είναι οι βασικές πύλες που χρησιμοποιούσε «σούπερ καρτέλ», με έδρα το Ντουμπάι, υπεύθυνο για τη διακίνηση του ενός τρίτου της συνολικής ποσότητας της κοκαΐνης στην Ευρώπη, το οποίο η Europol ανακοίνωσε πως εξαρθρώθηκε στα τέλη του 2022. Η κοκαΐνη μεταφέρεται συνήθως κρυμμένη σε εμπορευματοκιβώτια, αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα στα ίσαλα του πλοίου, από τα οποία την ανασύρουν δύτες.

NCA and UKBF caught one of the largest shipment of drug in Southampton.

5.7 ton of cocaine with street value of around £450 million. pic.twitter.com/ammWH9zzIR