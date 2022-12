Βρετανία: Ιδιοκτήτες Tesla περίμεναν ώρες σε ουρές, για να φορτίσουν τα οχήματά τους

Αντιμέτωποι με χάος ήρθαν οι ιδιοκτήτες Tesla στη Βρετανία που θέλησαν να φορτίσουν τα οχήματά τους τις ημέρες των γιορτών και δεκάδες αναγκάστηκαν να περιμένουν στην ουρά για ώρες.

Μεγάλες ουρές δημιουργήθηκαν σε σημεία φόρτισης σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που οι απεργίες των σιδηροδρόμων ανάγκασαν πολλούς να μετακινηθούν οδικώς για τις γιορτές.

Περίπου 24 ιδιοκτήτες Tesla περίμεναν να φορτίσουν τα οχήματά τους σε χώρο στάθμευσης στο Χέρτφορντσαϊρ, στις 25 Δεκεμβρίου. Χρήστης του TikTok υποστήριξε ότι ο χρόνος αναμονής στον σταθμό φόρτισης ήταν περίπου μία ώρα.

Στην Κούμπρια επίσης υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα που ήθελαν να φορτίσουν, στις 27 Δεκεμβρίου. Άλλος οδηγός Tesla δήλωσε στην MailOnline ότι υπήρχαν προβλήματα στο Σάσεξ, όπου δύο από τους οχτώ σταθμούς φόρτισης ήταν εκτός λειτουργίας.

Μέλη της ομάδας «Tesla Owners Club UK» στο Facebook εξέφρασαν τον εκνευρισμό τους για τις ουρές. «Είμαι εδώ πάνω από μία ώρα. Ακόμη 15 είναι μπροστά μου στην ουρά για φόρτιση. Εύκολα άλλες δύο ώρες αναμονής, τουλάχιστον», έγραψε κάποιος.

«Χρειαζόμαστε περισσότερους ταχυφορτιστές. Λατρεύω την Tesla, αλλά αυτή η χώρα δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα εάν θέλει πλήρη ηλεκτροκίνηση», σχολίασε άλλος.

«Είμαι νέος ιδιοκτήτης Tesla και σούπερ απογοητευμένος με τη φόρτιση. Κανένας δεν μου είπε ότι μια χειμερινή φόρτιση μετά βίας θα επιτυγχάνει τη μισή απόδοση», επεσήμανε άλλος οδηγός. «Πραγματικά ενοχλητικό να έχω όλη την οικογένεια να περιμένει δύο ώρες για να φορτιστεί το αυτοκίνητο», επεσήμανε ένας ακόμη που ταλαιπωρήθηκε.

«Αναμονή 2,5 ωρών για μία φόρτιση. Το χειρότερο ταξίδι ως οδηγός Tesla», έγραψε άλλος που βίωσε αντίστοιχη κατάσταση, στο Γουέστμορλαντ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Bedlam @WestmorlandServ Tebay today. 2hr 30m wait for a charge. Worst journey as @Tesla driver. Q now 40 deep! 😕 pic.twitter.com/In1LT72WJu