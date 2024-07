Βρετανία: Επεισόδια και ταραχές στο Σάουθπορτ μετά τη δολοφονία των τριών παιδιών

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στο Σάουθπορτ, μετά την ολονυκτία για τα τρία παιδιά που έπεσαν νεκρά από την αιματηρή επίθεση της Δευτέρας.

Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε γνωστό πως ένα ακόμη παιδί, υπέκυψε στα τραύματα του από τη φονική επίθεση στο Σάουθπορτ, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους τρεις. Τα υπόλοιπα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Δευτέρας, ήταν ένα δύο ακόμη κορίτσια, 6 και 7 ετών αντίστοιχα.

Λίγες ώρες μετά την ολονυκτία στη μνήμη τους, ξέσπασαν ταραχές, στις οποίες σύμφωνα με τις Αρχές συμμετείχαν υποστηρικτές της English Defence League. Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πιο μακριά από την τοποθεσία της ολονυχτίας, κοντά σε ένα τζαμί στην οδό St Luke’s Road στο Σάουθπορτ.

Today should've been about those innocent little souls in Southport.



Not this: pic.twitter.com/cyEWeQBEtw — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 30, 2024

One small positive among the disgusting scenes in Southport is this far right fuckwit getting his nadgers crushed by a flying brick. pic.twitter.com/M46CSJgbEd — Parody Keir Starmer (@Parody_PM) July 30, 2024

Tice, Farage, Anderson, Robinscum, Oakeshott, Pearson, Goebbels News, Turning Point this is down to you and your incessant hatred.

Southport needs to grieve, the parents need space and you’ve encouraged these morons.

Shame on you.



pic.twitter.com/j2S4fYRyDO — Simon Gosden. Esq. #fbpe 3.5% 🇪🇺🐟🇬🇧🏴‍☠️🦠💙 (@g_gosden) July 30, 2024

Τουλάχιστον 39 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία του Merseyside δήλωσε ότι οκτώ υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων κατάγματα, εκδορές και διάσειση.



Ένας αστυνομικός έπεσε αναίσθητος και κάποιοι που υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Τρεις αστυνομικοί σκύλοι τραυματίστηκαν επίσης, με δύο από αυτούς να τους επιτίθενται τούβλα. Οι δράστες σύμφωνα με τις πληροφορίες πετούσαν τούβλα στο τζαμί, και έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων.

Really feel for the people of Southport who are dealing with the most horrendous, traumatic event in living memory and now have to contend with a bunch of bused-in coke heads who have decided to start a race riot. https://t.co/6vDtVEQ99r — jonny (@sensiblehuman96) July 30, 2024

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνολικά 27 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και 12 έλαβαν περίθαλψη και πήραν εξιτήριο στον τόπο του συμβάντος. Από την φονική επίθεση, υπενθυμίζεται πως οκτώ ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, πέντε εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται εξίσου και δύο ενήλικες.

Με πληροφορίες από BBC