Βρετανία: Δύο παιδιά νεκρά και 11 τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ

Δύο παιδιά νεκρά και 11 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της ένοπλης επίθεσης με μαχαίρι στο Σάουθπαρκ, στη Βρετανία, με φερόμενο δράστη έναν 17χρονο.

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 17χρονου για το «μείζονος σημασίας συμβάν» που συνέβη κοντά σε σχολείο όπου διεξαγόταν εκδήλωση χορού και γιόγκα (με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ), στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ για την ώρα δεν αντιμετωπίζεται ως υπόθεση τρομοκρατίας.

Τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε μια «άγρια», όπως λέει η βρετανική αστυνομία, επίθεση με μαχαίρι σε μάθημα χορού στο Σάουθπορτ, ενώ σε 11 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φορούσε μάσκα, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 17χρονου που κατάγεται από το Κάρντιφ και ζει κοντά στο Σάουθπορτ.

Οι εννέα από τους τραυματίες είναι παιδιά εκ των οποίων τα έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Κρίσιμη θεωρείται επίσης η κατάσταση και των δύο ενήλικων τραυματιών, σύμφωνα με τη Σερένα Κένεντι, την εκπρόσωπο της αστυνομίας του Μέρσεϊσάιντ. Η ίδια ανακοίνωσε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι από άνδρα στις 11.50 το πρωί, τοπική ώρα. Ο άνδρας συνελήφθη από ένοπλους αστυνομικούς. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για τους πολίτες, συμπλήρωσε.

«Φρικτές και βαθιά σοκαριστικές ειδήσεις φτάνουν από το Σάουθπορτ. Οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλους όσους επηρεάστηκαν», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ με ανάρτηση στο X. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία ανταπόκρισή τους. Ενημερώνομαι καθώς εξελίσσεται η κατάσταση», συμπλήρωσε.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.



I would like to thank the police and emergency services for their swift response.



I am being kept updated as the situation develops.