Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ - Τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά

Ένοπλη επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Σάουθπορτ, στη Βρετανία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες.

Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι μετά από την αιματηρή επίθεση στο Σάουθπορτ.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι τραυματιοφορείς έχουν περιθάλψει οκτώ ασθενείς με τραύματα από μαχαίρι. Τα θύματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παίδων Alder Hey, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Aintree και στο νοσοκομείο Southport and Formby, αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Σάουθπορτ μετά από ένα σημαντικό περιστατικό σήμερα Δευτέρα 29 Ιουλίου. Γύρω στις 11.50 π.μ., κληθήκαμε σε ένα ακίνητο στην οδό Hart Street έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων και περισσότερες λεπτομέρειες θα επιβεβαιωθούν όταν είναι δυνατόν. Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα και κατέσχεσε ένα μαχαίρι. Έχει μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα».

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή όσο θα ασχολούμαστε με το περιστατικό. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό» καταλήγει η ανακοίνωση της αστυνομία.

We're attending a major incident on Hart Street, Southport following reports of multiple stabbings in which we have dispatched multiple resources.

We're assessing the situation and working with emergency partners.

Please follow our channels and @MerseyPolice for further updates.