Ζαΐχ Μπολσονάρου: Στο χειρουργείο ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας λόγω επίμονου λόξιγκα

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, υπεβλήθη το Σάββατο σε χειρουργείο για την αντιμετώπιση επίμονου λόξιγκα.

Όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπεβλήθη σε «διαδικασία μπλοκαρίσματος του φρενικού νεύρου» για να αντιμετωπιστεί ο λόξιγκας.

Μάλιστα, οι γιατροί που τον παρακολουθούν δήλωσαν ότι μπλόκαραν το δεξί φρενικό νεύρο και προγραμμάτισαν νέα διαδικασία σε 48 ώρες για το αριστερό. Το φρενικό νεύρο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελέγχει το διάφραγμα, τον βασικό μυ για την αναπνοή.

«Ήταν εννέα μήνες αγώνα και αγωνίας με καθημερινό λόξιγγα», είπε η Μισέλ Μπολσονάρου, με τους γιατρούς να συμπληρώνουν ότι η διαδικασία κύλησε ομαλά.

Ο 70χρονος, είχε νοσηλευτεί την Τετάρτη και για εγχείρηση κήλης.

Τον Σεπτέμβριο, το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας τον καταδίκασε σε 27 χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2022. Με αίτημα των δικηγόρων του, ο Μπολσονάρου εξουσιοδοτήθηκε να εξέλθει από τη φυλακή για την εγχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, εξέδωσε δήλωση υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα του γιου του, Φλάβιο Μπολσονάρου, για τις προεδρικές εκλογές του 2026.

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Μπολσονάρου θα επιστρέψει στη φυλακή της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην πρωτεύουσα για να εκτίσει την ποινή του.

Με πληροφορίες από Guardian

