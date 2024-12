Βραζιλία: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό – Τουλάχιστον 32 νεκροί

Ένα κατάμεστο λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βραζιλία νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από το Σάο Πάολο και κατευθυνόταν προς την πολιτεία Μπαΐα. «Περί τους 32 με 35» άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αλλά «ακόμη δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατάστασης των πτωμάτων που έχουν απανθρακωθεί και δεν είναι αναγνωρίσιμα», δήλωσε τηλεφωνικώς στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής προσθέτοντας ότι ένας "οριστικός" απολογισμός των θυμάτων θα ανακοινωθεί μετά την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

A crash between a passenger bus and a truck killed 22 people on a highway in Minas Gerais, a state in southeastern Brazil.



A packed bus with 45 passengers blew a tire, causing the driver to lose control and collide with an oncoming truck carrying tiles. The bus burst into… pic.twitter.com/g3hPszBfpD