Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που πλήττουν τη βορειοανατολική Βραζιλία, με τονο κυβερνήτη της Μπαΐα να κηρύσσει τη θεομηνία τη χειρότερη στην ιστορία της πολιτείας.

«Ζούμε δυστυχώς τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της Μπαΐας», συνόψισε ο Ρούι Κόστα, ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής 15 εκατομμυρίων κατοίκων, ο οποίος επιβλέπει από το Σάββατο κοινή επιχείρηση στις πληγείσες περιοχές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δυνάμεις που συνεισφέρουν άλλες πολιτείες.

280 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ άλλοι 63.000 πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το μεγαλύτερο μέρος της Μπαΐα πλήττεται από πλημμύρες εδώ και εβδομάδες, μετά από παρατεταμένη ξηρασία που έδωσε τη θέση της σε βροχοπτώσεις - ρεκόρ.

Τα πλημμυρικά επεισόδια εντάθηκαν αργά την παραμονή Χριστουγέννων και νωρίς ανήμερα δύο φράγματα κατέρρευσαν, εξαναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους σε βίαιη φυγή προς υψηλότερες περιοχές.

2 dams broke Sunday in northeastern Brazil, causing a strong flash flood that forced thousands to flee their homes. Officials are trying to distribute food, mattresses and warm clothing to flood victims pic.twitter.com/PjsQ4Q538U