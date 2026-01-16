Βραβείο Νόμπελ: Οι φορές που πουλήθηκε για εκατομμύρια δολάρια

Το 2022, ο Ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ δημοπράτησε το Νόμπελ Ειρήνης του για το ποσό-ρεκόρ των 103,5 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για παιδιά πρόσφυγες της Ουκρανίας.

Το 2014, ο Τζέιμς Γουάτσον πούλησε το μετάλλιό του για περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια, αφού του είχε απονεμηθεί δεκαετίες νωρίτερα για τη συμβολή του στην ανακάλυψη της δομής του DNA.

Το Βραβείο Νόμπελ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ηθικής συζήτησης σχετικά με το ποιος δικαιούται να το διεκδικεί, αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, παρουσίασε το μετάλλιο του Βραβείου Ειρήνης στον πρόεδρο Τραμπ την Πέμπτη, παρά τη ρητή πρόβλεψη της Επιτροπής Νόμπελ ότι το βραβείο δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί.

Μπορεί, ωστόσο, να πωληθεί για εκατομμύρια δολάρια.

Από τη δεκαετία του 1980, το μετάλλιο του Νόμπελ κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χρυσό 18 καρατίων, σύμφωνα με την Επιτροπή Νόμπελ. Και σε ορισμένες δημοπρασίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας του βραβείου, έχει αποφέρει ένα ευρύ φάσμα τιμών.

Ο Φράνσις Κρικ, που τιμήθηκε μαζί με τον Τζέιμς Γουάτσον, έλαβε πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για το μετάλλιό του. Το Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε το 1936 στον Κάρλος Σααβέδρα Λάμας, πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αργεντινής, πουλήθηκε για 1,1 εκατομμύριο δολάρια το 2014.

Όμως, δεν απέφεραν όλες οι προσπάθειες πώλησης του μεταλλίου εντυπωσιακά ποσά.

Το μετάλλιο που απονεμήθηκε το 1994 στον Τζον Νας για το έργο του στη Θεωρία Παιγνίων πωλήθηκε για λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια το 2019. Το βραβείο του 1982 που απονεμήθηκε στον φυσικό Κένεθ Γουίλσον δεν κατάφερε να φτάσει την ελάχιστη προσφορά των 450.000 δολαρίων το 2016. Και το μετάλλιο του Γουίλιαμ Φόκνερ απέτυχε να πουληθεί το 2013, αφού η δημοπρασία σταμάτησε στα 425.000 δολάρια, κάτω από το ελάχιστο όριο.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να λάβει το βραβείο, λέγοντας ότι έχει τερματίσει αρκετούς πολέμους και επικρίνοντας τη Νορβηγία που τον αγνοεί, ενώ η Ματσάδο τού το αφιέρωσε όταν το παρέλαβε τον Οκτώβριο.

Λίγες ώρες αφότου η ίδια παρουσίασε το βραβείο της στον Τραμπ, εκείνος κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να την ευχαριστήσει.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

«Η Μαρία μού παρουσίασε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ, Μαρία!»

Με πληροφορίες από The New York Times