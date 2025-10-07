ΤECH & SCIENCE
Νόμπελ Φυσικής 2025: Τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν για το έργο τους στην κβαντική μηχανική

Οι φετινοί βραβευμένοι είναι οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις

Τρεις ερευνητές από αμερικανικά πανεπιστήμια κέρδισαν το Νόμπελ Φυσικής 2025 για τη συμβολή τους στην κατανόηση και την ανάπτυξη της κβαντικής μηχανικής.

Οι φετινοί βραβευμένοι είναι οι Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μ. Μαρτίνις, οι οποίοι τιμήθηκαν για τις πρωτοποριακές εργασίες τους που επηρέασαν βαθιά τη σύγχρονη φυσική και τις τεχνολογίες κβαντικών συστημάτων.

Το Νόμπελ Φυσικής είναι το δεύτερο βραβείο που ανακοινώνεται για τη φετινή χρονιά, στο πλαίσιο της εβδομάδας των Νόμπελ. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 997.000 ευρώ.

Από το 1901 έως το 2024, έχουν απονεμηθεί 118 Νόμπελ Φυσικής σε συνολικά 227 επιστήμονες, εκ των οποίων μόλις πέντε ήταν γυναίκες,  ανάμεσά τους και η Μαρί Κιουρί το 1903.

Πέρυσι, το Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε στον φυσικό Τζον Χόπφιλντ και τον επιστήμονα υπολογιστών Τζέφρι Χίντον, έναν από τους «πατέρες» της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανακαλύψεις τους τη δεκαετία του 1980 άνοιξαν τον δρόμο για τη σύγχρονη μηχανική μάθηση και τα νευρωνικά δίκτυα.

Τα υπόλοιπα βραβεία Νόμπελ, στη Χημεία, τη Λογοτεχνία και την Ειρήνη, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ το Νόμπελ Οικονομικών θα απονεμηθεί στις 13 Οκτωβρίου. Οι τελετές βράβευσης θα πραγματοποιηθούν στη Σουηδία τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από Euronews

