BPA, η τοξική χημική ουσία εντοπίζεται σε αθλητικά ρούχα και εσώρουχα- Τι μπορεί να προκαλέσει

Σε όλο και περισσότερες μάρκες αθλητικών ρούχων και εσωρούχων και ενδυμάτων έχουν εντοπιστεί υψηλά επίπεδα BPA.

Το BPA, που εντοπίζεται σε κάποια αθλητικά ρούχα και εσώρουχα, είναι μια χημική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή ορισμένων τύπων πλαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, όπως το άσθμα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η παχυσαρκία, ανέφερε την Τετάρτη μια ομάδα παρατηρητών.

Αφού προειδοποίησε τους καταναλωτές τον Οκτώβριο για την BPA στα αθλητικά ρούχα, το κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία (CEH) δήλωσε ότι έστειλε νομικές ειδοποιήσεις σε οκτώ ακόμη μάρκες στων οποίων τα κολάν, τα σορτς, τα αθλητικά σουτιέν και τις αθλητικές μπλούζες οι δοκιμές έδειξαν ότι τα ρούχα αυτά θα μπορούσαν να εκθέσουν τους χρήστες σε BPA έως και 40 φορές περισσότερο από το ασφαλές όριο.

Οι δοκιμές έγιναν με βάση τα πρότυπα που έχουν τεθεί στην Καλιφόρνια, η οποία έχει μερικούς από τους πιο προστατευτικούς νόμους για την υγεία γύρω από τις χημικές ουσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια από το 1986 το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο δόσης για την BPA αναφορικά με την έκθεση του δέρματος είναι 3 μικρογραμμάρια την ημέρα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκθεση ατόμων στην BPA έχει καταγραφεί μετά από κατάποση (ποσότητα εντοπίζεται σε πλαστικά μπουκάλια), ενώ η απορρόφηση από το δέρμα έχει διαπιστωθεί κυρίως από άλλες περιπτώσεις όπως των συστατικών που παράγονται από έναν εκτυπωτή, ο οποίος παράγει θερμότητα, παρά μέσω των ρούχων. Η BPA αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσα σε λίγες ημέρες, αν και ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η συνεχιζόμενη έκθεση από πολλαπλές πηγές δημιουργεί κάποια ανησυχία.

Η CEH με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία διεξήγαγε τις δοκιμές, ιδρύθηκε το 1996 ως μη κερδοσκοπική ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών. Έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για χημικές ουσίες σε έπιπλα, χαλιά και δάπεδα, καθώς και για τον μόλυβδο και το κάδμιο σε παιδικά κοσμήματα. Συμβουλεύει πανεπιστήμια, εταιρείες και νοσοκομεία σχετικά με πιθανούς χημικούς κινδύνους σε προϊόντα.

