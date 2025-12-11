Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Ρόζεν Ζελιάζκοφ μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z

Την πρόθεση παραίτησης της κυβέρνησής του, και συνεπώς του ιδίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ, λίγες ημέρες μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z κατά της διαφθοράς.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας παραιτήθηκε λίγες ώρες πριν από την έκτη ψηφοφορία δυσπιστίας. Ο Ζελιάζκοφ δήλωσε μέσα στο βουλγαρικό κοινοβούλιο, περιστοιχισμένος από βουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης: «Η ενέργειά μου αντανακλά την ενέργεια των πολιτών και τα αιτήματά τους», ενώ χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ως «ξεκάθαρη έκφραση δημοκρατικής απαίτησης για αλλαγή».

Αμέσως μετά, η πρόεδρος της Βουλής, Ράγια Ναζαριάν, ανακοίνωσε ότι το κοινοβούλιο θα προχωρήσει κανονικά στη διαδικασία της -ήδη- κατατειθέμενης ψήφου δυσπιστίας.

Βουλγαρία: Τι ακολουθεί στη χώρα μετά την παραίτηση Ζελιάσκοφ

Μετά την τυπική αποδοχή της παραίτησης, η χώρα εισέρχεται σε νέα πολιτική φάση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε σχηματισμού νέας κυβέρνησης με την υπάρχουσα Βουλή είτε πρόωρων εκλογών, κάτι που θεωρείται όλο και πιθανότερο.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για τον σχηματισμό πλειοψηφίας ή την έναρξη διαδικασιών για κάλπες.

Αναμένονται δηλώσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τους κυβερνητικούς εταίρους, οι οποίοι εμφανίζουν ήδη διαφοροποιήσεις ως προς τις ευθύνες και τις επόμενες κινήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Φεντερίκα Μογκερίνι: Παραιτήθηκε από διευθύντρια του Κολλεγίου Ευρώπης

Βουλγαρία: Το χρονικό των διαδηλώσεων

Πριν από λίγες ημέρες, η Βουλγαρία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες, κυρίως νέους της Generation Z, να διαδηλώνουν εδώ και μία εβδομάδα κατά της κυβέρνησης και της διαφθοράς.

Το κλίμα οδήγησε την περασμένη Τρίτη (2/12) την κεντροδεξιά κυβέρνηση να αποσύρει το αμφιλεγόμενο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο είχε πυροδοτήσει την ένταση.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο πρότεινε στη Βουλή την απόσυρση του σχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026», αναφερόταν σε ανακοίνωση της κυβέρνησης, λίγες ώρες μετά τη μαζική συγκέντρωση στη Σόφια.

Σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα, όπως η BTA, η μεγάλη διαδήλωση της προηγούμενης Δευτέρας συγκέντρωσε 50.000 έως και 100.000 ανθρώπους στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κύρια συγκέντρωση εξελίχθηκε ειρηνικά, με συνθήματα όπως «Παραίτηση», «Μαφία έξω» και «Generation Z is coming».

Όμως μετά τη λήξη της, μικρές ομάδες κουκουλοφόρων που δεν ανήκαν στους κύριους διαδηλωτές επιτέθηκαν με κροτίδες, μπουκάλια και πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, έβαλαν φωτιά σε κάδους και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικά. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και προχώρησε σε συλλήψεις.

Οι διαδηλώσεις δεν περιορίστηκαν στη Σόφια. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον δώδεκα πόλεις, ανάμεσά τους το Πλόβντιβ, η Βάρνα και το Μπουργκάς. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα κοινωνικής κινητοποίησης από το 2013, όταν μαζικές αντιδράσεις είχαν ξεσπάσει μετά τον διορισμό του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ντέλιαν Πέεφσκι, στη θέση του επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας, μια απόφαση που είχε έκτοτε στιγματίσει τη βουλγαρική πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από Dnevnik