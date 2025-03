Βόρεια Μακεδονία: Χειρουργήθηκαν δύο εγκαυματίες στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Χειρουργήθηκαν οι δύο από τους τρεις εγκαυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας.

Στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής έφτασαν στο Παπανικολάου τρεις τραυματίες από τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι υπέστησαν βαρύτατα εγκαύματα από τη φωτιά.

Και οι τρεις είναι περίπου 20 ως 25 ετών και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ο τρίτος όχι.

Και οι τρεις τραυματίες είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ με βαρύτατα εγκαύματα από τη φωτιά.

Μέχρι τώρα ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε ειδοποίηση στο νοσοκομείο για διακομιδή και άλλων περιστατικών. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες άλλοι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε τραχειοτομή στο 424.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι, καθώς λειτουργούσε χωρίς άδεια και πυρασφάλεια.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

