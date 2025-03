Βόρεια Μακεδονία: Η ντισκοτέκ λειτουργούσε παράνομα - Οι αρχές ερευνούν υπόθεση διαφθοράς

Υπόθεση διαφθοράς ερευνούν οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι.

Την ώρα που οι νεκροί από τη φονική φωτιά ανέρχονται στους 59, οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η φωτιά στη ντισκοτέκ να σχετίζεται με υπόθεση διαφθοράς.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περισσότερα από 20 πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας, ανάμεσά τους τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος hip-hop DNK, πολύ δημοφιλούς στην Βόρεια Μακεδονία.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire



A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.



The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3