Βόρεια Κορέα: Όποια παρεμβολή στον δορυφόρο θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου

Η Βόρεια Κορέα προειδοποίησε ότι θα εκληφθεί ως κήρυξη πολέμου η όποια παρεμβολή στη λειτουργία του δορυφόρου της. Την ίδια ώρα, η Νότια Κορέα έθεσε σε τροχιά τον πρώτο κατασκοπευτικό δορυφόρο της.

Η Πιονγιάνγκ προειδοποίησε πως σε τυχόν αμερικανική παρεμβολή στη λειτουργία του δορυφόρου της, θα απαντήσει «εξουδετερώνοντας» κατασκοπευτικούς δορυφόρους των ΗΠΑ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Βόρειας Κορέας, τον οποίο επικαλείται το KCNA, η Πιονγκγιάνγκ θα θεωρήσει «κήρυξη πολέμου» οποιαδήποτε παρεμβολή στη λειτουργία του δορυφόρου «Malligyong-1».

Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες, τον Μάιο και τον Αύγουστο, η Βόρεια Κορέα κατάφερε στις 21 Νοεμβρίου να θέσει σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο. Ισχυρίζεται πως είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί τις στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

Χθες Παρασκευή, η Σεούλ έθεσε επίσης σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο, ενώ σκοπεύει να εκτοξεύσει άλλους τέσσερις μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Falcon 9 launches 25 spacecraft to orbit aboard the Korea 425 mission from California pic.twitter.com/4RNobSt71J

Η Νότια Κορέα έθεσε σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο, με έναν πύραυλο Falcon 9 της εταιρίας SpaceX που εκτοξεύτηκε χθες Παρασκευή από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ.

