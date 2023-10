NASA: Εκτόξευσε πύραυλο με προορισμό τον αστεροειδή 16 Psyche

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκτόξευση του πυραύλου SpaceX Falcon Heavy από τη NASA με σκοπό την εξερεύνηση του αστεροειδούς «16 Psyche».

Η εν λόγω επιχείρηση της NASA έχει ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία καθώς θα γίνει προσπάθεια να εξερευνηθεί ένα από τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρίσκονται στο Ηλιακό Σύστημα.

Ο λόγος για τον αστεροειδή «16 Psyche», ένα ουράνιο σώμα που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μέταλλα όπως σίδηρο, νικέλιο και πιθανώς μικρότερες ποσότητες χρυσού και κοβαλτίου.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο αστεροειδής είναι ο πυρήνας ενός πλανήτη μεσαίου μεγέθους, ο οποίος καταστράφηκε μετά από βίαιες προσκρούσεις στα αρχικά στάδια εξέλιξης του Ηλιακού Συστήματος.

Η εκτόξευση του πυραύλου, ο οποίος περιέχει το ερευνητικό διαστημικό σκάφος που θα προσεγγίσει τον αστεροειδή, πραγματοποιήθηκε στο ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, σήμερα στις 17:19 (ώρα Ελλάδας), ξεκινώντας έτσι ένα ταξίδι που αναμένεται να κρατήσει έξι χρόνια.

