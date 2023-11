SpaceX: Αποτυχημένη και η δεύτερη δοκιμή του Starship, χάθηκε η επικοινωνία

Η SpaceX έχασε την επαφή με το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Starship κατά τη διάρκεια της σημερινής δεύτερης δοκιμαστικής του πτήσης από το νότιο Τέξας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg η SpaceX ανακοίνωσε ότι έχασε την επικοινωνία με το διαστημόπλοιο Starship, βάζοντας έτσι τέλος στη δεύτερη μεγάλη δοκιμαστική πτήση του. Την προηγούμενη φορά, η εκτόξευση κατέληξε σε έκρηξη. Ο πυραυλικός φορέας δύο ορόφων εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων Starbase της εταιρείας του Ίλον Μασκ που βρίσκεται κοντά στην Μπόκα Τσίκα στο Τέξας, στη διάρκεια μιας προγραμματισμένης διαστημικής πτήσης 90 λεπτών.

Ωστόσο, η επικοινωνία μεταφοράς δεδομένων από το διαστημικό σκάφος χάθηκε περίπου 10 λεπτά μετά από την εκτόξευσή του, όπως ανακοίνωσε η SpaceX. «Αυτό που πιστεύουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα τερματισμού της πτήσης στο δεύτερο στάδιο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε πολύ αργά στην καύση καθώς κατευθυνόμασταν πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού», δήλωσε ο μηχανικός της SpaceX, John Insprucker σε ζωντανή μετάδοση.

SpaceX said it lost its Starship spacecraft, bringing an end to the second major test flight of Elon Musk's deep-space launch system https://t.co/bc9GPEHy4W pic.twitter.com/phTSkPeG2O