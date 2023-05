Βόρεια Κορέα: Απέτυχε η εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου για να θέσει δορυφόρο σε τροχιά

Η προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να θέσει στρατιωτικό δορυφόρο συλλογής πληροφοριών σε τροχιά απέτυχε με τον πύραυλο και το φορτίο να πέφτει στη θάλασσα.

Η σημερινή εκτόξευση ήταν η έκτη προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να θέσει δορυφόρο σε τροχιά και η πρώτη από το 2016. Η αποτυχημένη προσπάθεια αποτελεί οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ-ουν, να ενισχύσει τις στρατιωτικές του ικανότητες εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Ο νέος πύραυλος εκτόξευσης δορυφόρου Chollima-1 απέτυχε λόγω αστάθειας στον κινητήρα και το σύστημα καυσίμου, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι εργάζονταν για να επαληθεύσουν τα «σοβαρά ελαττώματα» που προκάλεσαν τη δυσλειτουργία του πυραύλου.

Η εκτόξευση προκάλεσε σύγχυση στη Νότια Κορέα, όπου ο δήμος της Σεούλ έστειλε στα κινητά κατοίκων της μητρόπολης μήνυμα που προειδοποιούσε πως υπήρχε ενδεχόμενο να χρειαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους, όπως και συναγερμό στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές προειδοποίησαν μέσω του συστήματος J-Alert τους κατοίκους στην Οκινάουα (νότια) ότι ίσως καλούνταν να σπεύσουν σε καταφύγια.

North Korea will launch its first military reconnaissance satellite in June for monitoring US activities, state media KCNA reported, drawing criticism over its potential use of banned missile technology https://t.co/1iMlJ43dvG pic.twitter.com/iSxoArEFjZ