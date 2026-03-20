Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η έφηβη κόρη του ανέβηκαν μαζί σε τανκ

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του, η Τζου Άε, δοκίμασαν ένα νέο άρμα μάχης.

Το νέο άρμα παρουσιάζεται ως σημαντικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης φαίνονται ο ηγέτης και η κόρη του εμφανώς ευχαριστημένοι πάνω στο όχημα, στη διάρκεια γυμνασίων σε βάση της Πιονγιάνγκ.

Τα γυμνάσια αυτά πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή μονάδων τεθωρακισμένων που εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους, ενώ περιλάμβαναν ασκήσεις μάχης εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο άρμα έχει εξελιγμένες ικανότητες κίνησης και βολής, καθώς και εξοπλισμούς κατά των πυραύλων και των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η ονομασία του δεν διευκρινίστηκε, όμως, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα Chosun Daily, το άρμα αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με το Chonma-20, που είχε παρουσιαστεί στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης τον Οκτώβριο στην Πιονγιάνγκ.

Ο Κιμ δήλωσε ότι είναι «βέβαιος πως δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα τεθωρακισμένο που να έχει εξίσου ισχυρές ικανότητες άμυνας με αυτό το άρμα μάχης», μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται όλο και πιο τακτικά δημοσίως δίπλα στην κόρη του, τροφοδοτώντας εικασίες ότι εκείνη μπορεί να είναι η διάδοχός του.

Σημειώνεται πως η Βόρεια Κορέα έχει πολλαπλασιάσει τις επιδείξεις εξοπλισμών, δείχνοντας μ' αυτό τον τρόπο ότι αψηφά τη Νότια Κορέα και τους αμερικανούς συμμάχους της.