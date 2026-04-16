Βόρεια Κορέα: Για «ραγδαία ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου» προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «πολύ σοβαρή» πρόοδο στην ικανότητά της να αυξήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, σε μια εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Μιλώντας από τη Σεούλ, ο Ραφαέλ Γκρόσι επιβεβαίωσε ότι καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα στο βασικό πυρηνικό συγκρότημα της χώρας στο Γιονγκμπιόν. Όπως ανέφερε, έχουν ενταθεί οι εργασίες στον αντιδραστήρα 5MW, στη μονάδα επανεπεξεργασίας καυσίμου και σε άλλες εγκαταστάσεις, γεγονός που υποδηλώνει επιτάχυνση της παραγωγής πυρηνικού υλικού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών, η Βόρεια Κορέα διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές, αν και υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να τις προσαρμόσει σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας έχει εξελιχθεί σημαντικά από την πρώτη πυρηνική δοκιμή το 2006, με τη χώρα να αναπτύσσει δυνατότητες που, σύμφωνα με αναλυτές, περιλαμβάνουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπό την ηγεσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, η Πιονγκγιάνγκ έχει επιταχύνει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αψηφώντας τις διεθνείς κυρώσεις, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ισχύος.

Νεότερη έκθεση του αμερικανικού think tank Center for Strategic and International Studies αναφέρει ότι ολοκληρώνεται νέα εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο συγκρότημα της Γιονγκμπιόν. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στην πλήρη λειτουργική ετοιμότητα και, μαζί με άλλη μονάδα στην περιοχή Κάνγκσον, δεν έχει δηλωθεί στις διεθνείς αρχές.

Όπως σημείωσε ο Γκρόσι, η παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου σε αυτές τις εγκαταστάσεις «θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πυρηνικών όπλων» που διαθέτει η χώρα.

Η εκτίμηση αυτή συμβαδίζει με προηγούμενη αξιολόγηση της IAEA, σύμφωνα με την οποία η Πιονγκγιάνγκ αναπτύσσει υποδομές για παραγωγή υλικού κατάλληλου για πυρηνικά όπλα.

Ο Γκρόσι χαρακτήρισε το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας «σαφή παραβίαση» των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η υπηρεσία παραμένει σε ετοιμότητα για την επιτήρηση της κατάστασης.

Παρότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή από το 2017, έχει ενισχύσει το οπλοστάσιό της και έχει σημειώσει πρόοδο στην τεχνολογία πυραύλων, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις.

Από την πλευρά της Σεούλ, ο πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ έχει προειδοποιήσει ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να παράγει υλικό για 10 έως 20 πυρηνικά όπλα ετησίως, ενώ συνεχίζει να αναβαθμίζει τις δυνατότητες των βαλλιστικών της πυραύλων.

«Κάποια στιγμή θα αποκτήσει το οπλοστάσιο που θεωρεί απαραίτητο για την επιβίωση του καθεστώτος», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι τυχόν πλεονάζουσα παραγωγή θα μπορούσε να διοχετευθεί εκτός συνόρων, δημιουργώντας ευρύτερο κίνδυνο.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για περιορισμό του προγράμματος παραμένουν σε αδιέξοδο μετά την κατάρρευση των συνομιλιών Τραμπ–Κιμ το 2019, παρά τα επιμέρους βήματα που είχαν προηγηθεί μετά τη σύνοδο της Σιγκαπούρης το 2018.

Με πληροφορίες από Guardian

