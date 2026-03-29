Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε νέο κινητήρα για πυραύλους που μπορούν να φτάσουν τις ΗΠΑ

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δοκιμή αναβαθμισμένου κινητήρα για πυραύλους στερεού καυσίμου που μπορούν να φτάσουν των ενδοχώρα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του στρατηγικού της οπλοστασίου.

Τη δοκιμή παρακολούθησε ο κληρονομικός ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος τη χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, ο κινητήρας κατασκευάστηκε με σύνθετα υλικά ανθρακονημάτων και εμφανίζει μέγιστη ώση 2.500 κιλοNewton, αυξημένη σε σχέση με προηγούμενη δοκιμή τον Σεπτέμβριο, όταν είχε ανακοινωθεί ώση περίπου 1.970 κιλοNewton.

Η Πιονγκγιάνγκ εντάσσει τη δοκιμή στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης οπλικών συστημάτων, που στοχεύει στην ενίσχυση των λεγόμενων «στρατηγικών μέσων κρούσης», δηλαδή πυρηνικά ικανών βαλλιστικών πυραύλων.

Οι πύραυλοι στερεού καυσίμου θεωρούνται πιο ευέλικτοι και δύσκολο να εντοπιστούν, καθώς μπορούν να εκτοξευθούν χωρίς χρονοβόρα προετοιμασία, σε αντίθεση με τα συστήματα υγρών καυσίμων που απαιτούν ανεφοδιασμό πριν από την εκτόξευση.

Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βόρεια Κορέα. Επισημαίνουν ότι δεν έχουν δοθεί κρίσιμες τεχνικές πληροφορίες, όπως η διάρκεια καύσης του κινητήρα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτήτων του. Δεν αποκλείουν επίσης το ενδεχόμενο υπερβολής.

🇰🇵 North Korea tests 250-ton thrust motor



North Korea tested a new large solid-fuel rocket motor nozzle using carbon-fiber composites, generating ~2,500 kN of thrust (~255 tons-force).



Kim Jong Un personally oversaw the ground test.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δοκιμή, τον Σεπτέμβριο, η Πιονγκγιάνγκ είχε παρουσιάσει αντίστοιχο κινητήρα ως έτοιμο για χρήση σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει έκτοτε σχετική εκτόξευση, γεγονός που οδηγεί ορισμένους αναλυτές να κάνουν λόγο για καθυστερήσεις ή για προσπάθεια περαιτέρω τεχνολογικής βελτίωσης.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η πρόοδος του προγράμματος να συνδέεται με ενισχυμένη συνεργασία με τη Ρωσία, με την οποία η Βόρεια Κορέα έχει εμβαθύνει τις σχέσεις της τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ενίσχυση των κινητήρων εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη μικρότερων και πιο ευέλικτων πυραύλων, με δυνατότητα εκτόξευσης από κινητές πλατφόρμες ή υποβρύχια, καθώς και την τοποθέτηση πολλαπλών κεφαλών σε έναν πύραυλο, αυξάνοντας τις πιθανότητες υπέρβασης αντιπυραυλικών συστημάτων.

Η δοκιμή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019. Σε πρόσφατο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ο Κιμ Γιονγκ Ουν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διαλόγου με την Ουάσιγκτον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τεθεί ως όρος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Με πληροφορίες από Associated Press

