Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένα μυστηριώδες δεξαμενόπλοιο με πολλαπλές ταυτότητες βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας διεθνούς κρίσης. Το Boracay, πλοίο που περιλαμβάνεται στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, αναχαιτίστηκε από γαλλικές ναυτικές δυνάμεις και οδηγήθηκε σε λιμάνι της Γαλλίας.

Το πλοίο, που μετέφερε 750.000 βαρέλια αργού από τη Ρωσία προς την Ινδία, θεωρείται ύποπτο ότι χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα εκτόξευσης drones που παραβίασαν τον δανικό εναέριο χώρο. Οι εισβολές ανάγκασαν σε κλείσιμο δύο αεροδρομίων, προκαλώντας αναστάτωση στην αεροπορική κυκλοφορία.

Δύο μέλη του πληρώματος, τα οποία παρουσιάστηκαν ως καπετάνιος και υποπλοίαρχος, έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις γαλλικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την επιχείρηση, την ώρα που η Μόσχα δηλώνει «ανενημέρωτη».

Η Ευρώπη μιλά για «υβριδικό πόλεμο»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, δήλωσε πως τα περιστατικά drones σε Δανία και Γερμανία αποτελούν μέρος ενός «υβριδικού πολέμου» με σαφή υπεύθυνο: τη Ρωσία. Η Κοπεγχάγη φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής με θέμα τη δημιουργία «τείχους drones» για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Παράλληλα, το Boracay τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις, κατηγορούμενο για παράνομη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου μέσω δικτύου «φαντασμάτων» της ναυτιλίας που βοηθά τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Το ζήτημα αναδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στη Βαλτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι οι θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας γίνονται πλέον «πιθανά μέτωπα σύγκρουσης».

