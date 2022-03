Βομβαρδισμοί σε ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα στο Χάρκοβο

Το ουκρανικό κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την επίθεση στον ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα στο Χάρκοβο.

«Ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο έχει δεχθεί νέα ρωσικά πυρά. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εκτιμήσουν τις ζημιές στο σημείο, λόγω συνεχών βομβαρδισμών» αναφέρει σε ανάρτησή τoυ το Kiev Independent.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο επίσημος λογαριασμός του ουκρανικού Κοινοβουλίου.

«Ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε ξανά σε πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση στο Χάρκοβο. Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η έκταση της ζημιάς λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης» ανέφερε το ουκρανικό κοινοβούλιο επικαλούμενο την Κρατική Ρυθμιστική Επιθεώρηση Πυρηνικών.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv



"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate.