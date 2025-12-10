Bob Vylan: Μηνύουν την ιρλανδική δημόσια τηλεόραση για τις κατηγορίες αντισημιτισμού

Σε δικαστική αντιπαράθεση οδηγείται η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTÉ με το βρετανικό punk-rap ντουέτο Bob Vylan, το οποίο κατέθεσε αγωγή δυσφήμησης σε βάρος του τηλεοπτικού φορέα για τον τρόπο κάλυψης της εμφάνισής του στο φετινό φεστιβάλ Glastonbury.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, το συγκρότημα υποστηρίζει ότι το RTÉ το δυσφήμησε, μεταδίδοντας ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας του ακούστηκαν αντισημιτικά συνθήματα. Τη νομική εκπροσώπηση των μουσικών έχει αναλάβει το δικηγορικό γραφείο Phoenix Law Solicitors με έδρα το Μπέλφαστ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στις 28 Ιουνίου 2025, ο βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος, Pascal Robinson-Foster, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Bobby Vylan, προέτρεψε το κοινό να φωνάξει «θάνατος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (death to the IDF)». Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και οδήγησε σε ποινική έρευνα από τις βρετανικές αρχές.

Το RTÉ, ωστόσο, σε μεταγενέστερη ειδησεογραφική εκπομπή χαρακτήρισε το σύνθημα ως «αντισημιτικό», ισχυρισμός που, σύμφωνα με τους δικηγόρους του συγκροτήματος, είναι «κατηγορηματικά ψευδής και απολύτως ανυπόστατος». Η αγωγή κατατέθηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Δουβλίνου εξ ονόματος τόσο του Robinson-Foster όσο και του ντράμερ του συγκροτήματος, Wade Laurence George.

Ο δικηγόρος Darragh Mackin δήλωσε ότι οι εντολείς του «ασκούν δημόσια πολιτική κριτική για τις εξελίξεις στη Γάζα, στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχει θεμελιώδης διάκριση μεταξύ της κριτικής στις πολιτικές και τις στρατιωτικές ενέργειες του ισραηλινού κράτους και του αντισημιτισμού, ο οποίος συνιστά μορφή μίσους κατά των Εβραίων». Όπως ανέφερε, το συγκρότημα «ουδέποτε προέβη σε πράξεις ή δηλώσεις που να μπορούν να χαρακτηριστούν αντισημιτικές».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, παρά τα αιτήματα για ανάκληση και δημόσια συγγνώμη, το RTÉ δεν προχώρησε σε καμία διορθωτική ενέργεια, γεγονός που –όπως υποστηρίζεται– προκάλεσε «σοβαρή προσβολή της φήμης και ψυχική επιβάρυνση» στα μέλη του συγκροτήματος. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ευρεία τηλεοπτική και διαδικτυακή αναμετάδοση του ρεπορτάζ επιδείνωσε τις επιπτώσεις στην επαγγελματική τους υπόσταση.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει, το RTÉ περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη μετάδοση του συνθήματος από το BBC, ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε δημόσια συγγνώμη, κάνοντας λόγο για «προσβλητικό και απαράδεκτο περιεχόμενο», ενώ η αρμόδια υπηρεσία παραπόνων έκρινε ότι παραβιάστηκαν οι δημοσιογραφικές κατευθυντήριες γραμμές του οργανισμού.

Η αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ άνοιξε ποινική έρευνα για το περιστατικό και τον προηγούμενο μήνα εξέτασε έναν άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος προσήλθε οικειοθελώς για κατάθεση, χωρίς να συλληφθεί. Παράλληλα, η εβραϊκή οργάνωση Community Security Trust ανακοίνωσε ότι την επόμενη ημέρα της συναυλίας σημειώθηκε απότομη αύξηση των καταγεγραμμένων αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από Guardian



