Σε δημοπρασία η φωτογραφική κάμερα Leica Μ-Α του πάπα Φραγκίσκου

Και η κάμερα και ο φακός φέρουν χαραγμένο το έτος που ο Πάπας Φραγκίσκος έλαβε το ξεχωριστό δώρο 

Σε δημοπρασία η φωτογραφική κάμερα Leica Μ-Α του Πάπα Φραγκίσκου

Ένα ξεχωριστό απόκτημα του πάπα Φραγκίσκου πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης τις 80.000 δολάρια.

Ο λόγος για τη φωτογραφική μηχανή Leica M-A και τον φακό Leica Noctilux-M 1:1.2/50mm ASPH που φέρουν και τα δύο τον σειριακό αριθμό 5.000.000.

Η ξεχωριστή κάμερα έχει ασημί χρώμα και μερικές λεπτομέρειες σε λευκό. Επιπλέον φέρει παπικά χαρακτικά: το κάλυμμα του φλας κοσμείται με τα Κλειδιά του Πέτρου, ενώ η πίσω πλευρά φέρει το μότο του Πάπα Φραγκίσκου, «Miserando atque eligendo», που σημαίνει «ταπεινός αλλά εκλεκτός».





Ο φακός Noctilux έχει φινίρισμα σε χρώμιο και τα σκαλίσματά του είναι γεμισμένα με χρυσή και λευκή βαφή. Το καπάκι της μηχανής και το καπάκι του φακού φέρουν χαραγμένο το Έμβλημα του Κράτους της Πόλης του Βατικανού.




Και η κάμερα και ο φακός φέρουν χαραγμένο το έτος που ο Πάπας Φραγκίσκος έλαβε το δώρο, σε Ρωμαϊκούς αριθμούς: A.D. MMXXIV. 




«Τα προϊόντα της Leica με ξεχωριστό σειριακό ή αριθμό κατασκευής είναι πολύ δημοφιλή στους συλλέκτες και έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία της εταιρείας», αναφέρει η Leica σε δελτίο τύπου.

«Κατά τα τελευταία 100 χρόνια, η Leica Camera AG έχει απονείμει αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα σε διακεκριμένες προσωπικότητες ως αναγνώριση των επιτευγμάτων τους. Σε συμφωνία με τη δέσμευσή του για φιλανθρωπία και κοινωνικά θέματα, ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε να δημοπρατήσει το σετ Leica, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε όσους έχουν ανάγκη», προστίθεται.

 

 

 

