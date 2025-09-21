ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Bιολί του Αϊνστάιν αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία έως και 300.000 λίρες

Προς πώληση θα βγουν επίσης μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που χάρισε ο Αϊνστάιν σε έναν φίλο του το 1932

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Bιολί του Αϊνστάιν αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία έως και 300.000 λίρες Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Βιολί που κάποτε ανήκε σε έναν από τους πιο διάσημους επιστήμονες του κόσμου αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία που διοργανώνεται στο Γκλόστερσαϊρ στην Αγγλία τον επόμενο μήνα.

Το μουσικό όργανο του 1894 είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που κάποτε ανήκαν στον Άλμπερτ Αϊνστάιν και πρόκειται να βγουν προς πώληση από τον οίκο δημοπρασιών Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου.

Πωλούνται επίσης μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που έδωσε ο Αϊνστάιν σε έναν φίλο του το 1932.

Ο ειδικός σε ιστορικά αναμνηστικά, Κρις Άλμπουρι, δήλωσε στο BBC ότι είναι ενθουσιασμένος για την πώληση των «εξαιρετικά ιστορικών αντικειμένων».

Το βιολί Zunterer σε φυσικό μέγεθος πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που αγόρασε ο ίδιος ο Αϊνστάιν.

Όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στη δημοπρασία δόθηκαν στον καλό του φίλο και συνάδελφο του φυσικό Μαξ φον Λάουε στα τέλη του 1932.

Λίγο αργότερα, ο Αϊνστάιν κατέφυγε στην Αμερική για να ξεφύγει από την άνοδο του αντισημιτισμού και του ναζισμού στη Γερμανία.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Μαξ φον Λάουε τα δώρισε σε μια γνωστή του και θαυμάστρια του Αϊνστάιν, τη Μαργκαρέτε Χόμριχ και τώρα η δισέγγονή της τα διαθέτει προς πώληση.

Ένα άλλο βιολί που κάποτε ανήκε στον Αϊνστάιν, το οποίο του δόθηκε ως δώρο όταν έφτασε στις ΗΠΑ το 1933, πωλήθηκε σε δημοπρασία 516.500 δολάρια (370.000 λίρες) στη Νέα Υόρκη το 2018.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

«Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε πρέπει να αμφισβητήσουμε όλους τους προμηθευτές. Ελπίζω να καταφέρουν να επαναφέρουν το λογισμικό Muse γρήγορα, αλλιώς, οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες»
LIFO NEWSROOM
Νέα εποχή Μακαρθισμού στις ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ και η προσπάθεια Τραμπ να φιμώσει τους αντιφρονούντες

Διεθνή / Νέα εποχή Μακαρθισμού στις ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ και η προσπάθεια Τραμπ να φιμώσει τους αντιφρονούντες

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την καταστολή σε πανεπιστήμια, ΜΜΕ και καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια σύγχρονη εκδοχή του Μακαρθισμού - Από το πάγωμα χρηματοδοτήσεων έως την απειλή αδειών λειτουργίας, η ελευθερία του λόγου βρίσκεται υπό πίεση
LIFO NEWSROOM
Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Διεθνή / Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ. και οι σύμμαχοί του πιέζουν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να καταργήσουν τους εμβολιασμούς στα σχολεία - Ποιες πολιτείες αντιστέκονται και ποιοι φοβούνται «ντόμινο» κατά της δημόσιας υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 