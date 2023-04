Βλάντλεν Τατάρσκι: Γυναίκα ύποπτη για τη δολοφονία του μπλόγκερ – Ρωσικά «πυρά» κατά της Ουκρανίας

Έρευνα για ανθρωποκτονία έχει εκκινήσει η Ρωσία όσον αφορά στον θάνατο του επιφανή Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, Βλάντλεν Τατάρσκι, μετά από έκρηξη σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Τατάρσκι, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Μαξίμ Φομίν, ήταν το μόνο άτομο που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κατάσταση 10 εξ αυτών είναι κρίσιμη, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Μία γυναίκα έχει ενταχθεί στη λίστα των καταζητούμενων, με ρωσικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως θεωρείται υπεύθυνη για την έκρηξη. Η Ντάρια Τρεπόβα ταυτοποιήθηκε από κάποια ρωσικά ηλεκτρονικά μέσα ως η ύποπτη, παρότι το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο την έβαλε στη λίστα, δεν έκανε καμία αναφορά στη δολοφονία του Τατάρσκι στην ιστοσελίδα του.

‼️ An explosion occurred in a cafe in St. Petersburg, allegedly owned by Prigozhin



There was a "military propagandist" Vladlen Tatarsky in the cafe.



It is reported that Tatarsky himself was killed and six others were injured. pic.twitter.com/eK73fCtzTx — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση, χωρίς να δώσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την άλλη, έκανε λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία», η οποία καταστρέφει τη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έκανε καμία εικασία σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την επίθεση, αλλά κατήγγειλε τη σιωπή της Δύσης, εκτιμώντας ότι με αυτό τον τρόπο αποκαλύπτεται η υποκρισία της σε ό,τι αφορά την ανησυχία της για τους δημοσιογράφους.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η απουσία αντίδρασης από την Ουάσινγκτον, το Παρίσι και το Λονδίνο «μιλά από μόνη της», με δεδομένη την επίμονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ελευθερία της έκφρασης.

«Η αντίδραση του Κιέβου είναι εντυπωσιακή, αυτοί που λαμβάνουν δυτικά χρήματα δεν κρύβουν με κανέναν τρόπο την ευχαρίστησή τους για τα όσα συνέβησαν», έγραψε στον ιστότοπο του υπουργείου.

A source tells Russian state news agency RIA Novosti that military blogger Vladlen Tatarsky (real name Maxim Fomin) has been killed by a blast in a cafe in St Petersburg where he was giving a talk



He previously said Ukrainians were mentally ill Russians https://t.co/vr1fYWFxvu pic.twitter.com/oN0Gv0TCHS — Francis Scarr (@francis_scarr) April 2, 2023

Ποιος ήταν ο Βλάντλεν Τατάρσκι

Ο Τατάρσκι, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους στρατιωτικούς μπλόγκερ που υπερασπιζόταν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και συχνά κατηγορούσε τα ανώτερα στελέχη του ρωσικού στρατού.

«Θα νικήσουμε τους πάντες, θα σκοτώσουμε τους πάντες, θα κλέψουμε όλους όσους χρειάζεται. Όλα θα γίνουν όπως μας αρέσει» ακουγόταν να λέει σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Κρεμλίνο στη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας από τη Μόσχα.

Russian war blogger Vladlen Tatarsky, back then:



“Everything, we will defeat everyone. We will kill everyone, we will rob everyone who needs to be robbed.”



He is dead now. pic.twitter.com/A8LLS9qUFV — Clash Report (@clashreport) April 2, 2023

Κρυμμένη σε αγαλματίδιο η βόμβα

Το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η βόμβα ήταν κρυμμένη σε ένα μικρό αγαλματίδιο το οποίο δόθηκε στον Τατάρσκι, κατά τη διάρκεια ομιλίας του που εκφώνησε στο καφέ.

Το κανάλι Mash του Telegram, το οποίο συνδέεται με τις ρωσικές δυνάμεις επιβολής της τάξης, ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται να προσφέρεται στον Τατάρσκι το αγαλματίδιο ενός στρατιώτη. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Russian REN TV channel shows the moment of Tatarskiy being gifted the decoration which, according to media, had a bomb inside.



Reportedly, Patriot bar where the accident took place, belongs to head of Wagner PMC Yevgeniy Prigozhin. pic.twitter.com/IFQqLSHFCV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 2, 2023

Ο Ντένις Πουσίλιν, ρωσόφιλος ηγέτης της επαρχίας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε δημοσίως ότι για την επίθεση ευθύνεται το Κίεβο.

«Δολοφονήθηκε αισχρά. Οι τρομοκράτες δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Το καθεστώς του Κιέβου είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Πρέπει να καταστραφεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το σταματήσουμε» τόνισε.

«Ώριμο απόστημα»

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής της ομάδας πολιτοφυλακής Wagner, ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία, προχώρησε σε μία συμβολική κίνηση, μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Τατάρσκι. Κράτησε μία σημαία, πάνω στην οποία υπήρχε τ΄όνομα του μπλόγκερ.

‼️🇷🇺🇺🇦Prigozhin: Legally, Bakhmut has been taken, they hoisted a flag in memory of Vladlen Tatarsky at the administration pic.twitter.com/xtS5jv51eB — Тоби айоделе -Tboy🇷🇺 🇳🇬 (@TobiAyodele) April 2, 2023

Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ζελένσκι, έγραψε στο Twitter ότι είναι θέμα χρόνου, «όπως το σπάσιμο ενός ώριμου αποστήματος», μέχρι η Ρωσία να καταστραφεί από την εγχώρια τρομοκρατία, όπως την αποκάλεσε.

«Οι αράχνες τρώνε η μία την άλλη μέσα σε ένα βάζο», δήλωσε.

Τον Αύγουστο είχε σκοτωθεί η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του γνωστού Ρώσου εθνικιστή Αλεξάντερ Ντούγκιν, από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας είχε κατηγορήσει τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας για την επίθεση αυτή, όμως το Κίεβο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters