Ρωσία: Νεκρός, μετά από έκρηξη σε καφετέρια, γνωστός στρατιωτικός μπλόγκερ

Έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Πηγές που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δήλωσαν ότι ο νεκρός από την έκρηξη είναι ο πολύ γνωστός Ρώσος μπλόγκερ, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα, Βλάντλεν Ταράρσκι.

It’s claimed that Vladlen Tatarsky, one of the most known Russian military propagandist is dead. In St. Petersburg, Russia, an explosion has just occurred in a cafe where Vladlen Tatarsky, was holding a "creative evening". pic.twitter.com/WfQAFlBt8B — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 2, 2023

Ο Ταράρσκι, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μαξίμ Φομίν, είχε περισσότερους από 560.000 followers στο Telegram.

Ήταν ένας από τους πιο επιφανείς στρατιωτικούς μπλόγκερ της χώρας και εξέφραζε δημοσίως τη στήριξή του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πέρυσι έγινε ευρύτερα γνωστός, μετά την ανάρτηση ενός βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο Κρεμλίνο, στο οποίο έλεγε: «Θα νικήσουμε τους πάντες, θα σκοτώσουμε τους πάντες, θα ληστέψουμε τους πάντες όσο χρειαστεί. Ακριβώς όπως μας αρέσει».

Russian war blogger Vladlen Tatarsky, back then:



“Everything, we will defeat everyone. We will kill everyone, we will rob everyone who needs to be robbed.”



He is dead now. pic.twitter.com/A8LLS9qUFV — Clash Report (@clashreport) April 2, 2023

Δεν υπάρχουν ενδείξεις, προς το παρόν, πως η έκρηξη στην καφετέρια «Street Bar» συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τη ρωσική εισβολή στη γείτονά της χώρα.

Ρωσικά μέσα σημειώνουν πως την ώρα του συμβάντος, ο μπλόγκερ είχε συνάντηση με πολίτες. Μία γυναίκα του έδωσε ένα αγαλματίδιο, παρουσιάζοντάς το σαν δώρο, και αυτό εξερράγη. «Η ισχύς του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν πάνω από 200 γραμμάρια TNT» ανέφερε μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου στο TASS.

#BREAKING: one person was killed and six injured in Saint Petersburg.



Report: Vladlen Tatarsky, one of the most known Russian military bloggers is deadpic.twitter.com/rcK6qkJrl9 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 2, 2023

Ιστότοπος από την Αγία Πετρούπολη ανέφερε ότι η καφετέρια κάποτε ανήκε στον Γιεβγκένι Πριγκόζιν, τον ιδρυτή και επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού Wagner, ο οποίος πολεμά μαζί με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Αν ο Τατάρσκι ήταν στόχος μιας έκρηξης με βόμβα, τότε θα πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία ατόμου σε ρωσικό έδαφος, που σχετίζεται με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας τον περασμένο Αύγουστο ότι δολοφόνησαν την Ντάρια Ντούγκινα, κόρη ενός υπερεθνικιστή, σε μια επίθεση με αυτοκίνητο με παγιδευμένα εκρηκτικά, κοντά στη Μόσχα, μια επίθεση την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «μοχθηρή». Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από BBC/Sky News/ΑΠΕ