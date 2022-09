Το βίντεο του Τζάστιν Τριντό που δίχασε: Τραγούδησε το Bohemian Rhapsody πριν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που δείχνει τον Τζάστιν Τριντό να τραγουδά, δύο ημέρες πριν από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Στο στιγμιότυπο, που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται Καναδός πρωθυπουργός να τραγουδά το Bohemian Rhapsody.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, που κηδεύτηκε εχθές, ήταν αρχηγός του κράτους του Καναδά και ο Τριντό όρισε την 19η Σεπτεμβρίου εθνική ημέρα πένθους στη χώρα.

Βίντεο: Το τραγούδι του Τζάστιν Τριντό

Ο Τζάστιν Τριντό δίχασε, καθώς κάποιοι τον κατηγόρησαν για έλλειψη σεβασμού, ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν.

I actually love a good piano bar. Haven’t gone to one since before COVID, this reminds me I should check one out near me.

PM at the Savoy in London last night singing a little Queen….for the Queen… pic.twitter.com/yyCxIRAbJl