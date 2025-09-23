ΔΙΕΘΝΗ
Βίντεο: Πελώριο αεροσκάφος πετάει ξυστά από κτίρια στη Μόσχα

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω επίθεσης με drones στη ρωσική πρωτεύουσα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Χ
Ένα μεγάλο φορτηγό αεροσκάφος καταγράφηκε να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από πολυκατοικίες στα νοτιοδυτικά προάστια της Μόσχας, σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα και επαληθεύτηκαν από το BBC.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα που ρωσικά μέσα μετέδιδαν συνεχείς προειδοποιήσεις για εισερχόμενα drones. Οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τις πτήσεις προς την πρωτεύουσα και ανέστειλαν τη λειτουργία του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο, βόρεια της πόλης.

Αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε μέσω Telegram ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα κατέρριψαν τουλάχιστον 36 drones. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η ομάδα επαλήθευσης του BBC ανέλυσε τρία βίντεο που είχαν ληφθεί όλα στην ίδια περιοχή, νοτιοδυτικά της Μόσχας. Σε αυτά φαίνεται ένα Antonov An-124 Ruslan, από τα μεγαλύτερα φορτηγά αεροσκάφη στον κόσμο, να κατευθύνεται προς τα ανατολικά αφού είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο, περίπου 6 χιλιόμετρα δυτικά.

Η αυθεντικότητα των εικόνων επιβεβαιώθηκε με αντιπαραβολή της αρχιτεκτονικής των πολυκατοικιών και της διάταξης χώρων στάθμευσης και ανοιχτών εκτάσεων με δορυφορικές λήψεις και street-view τόσο της Google όσο και της ρωσικής πλατφόρμας Yandex.

Με πληροφορίες από BBC

