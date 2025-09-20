ΔΙΕΘΝΗ
Η Ρωσία αρνείται πως παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

«Τα αεροσκάφη ακολούθησαν απαρέγκλιτα το σχέδιο πτήσης και δεν εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Φωτογραφία: Unsplash
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απέρριψε τις κατηγορίες ότι τρία μαχητικά αεροσκάφη του εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, μετά την αναχαίτισή τους χθες Παρασκευή από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω Telegram, στις 19 Σεπτεμβρίου τρία μαχητικά τύπου MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρέλια με κατεύθυνση αεροδρόμιο στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία.

Όπως υποστηρίζει η Μόσχα, η πορεία εκτελέστηκε με πλήρη τήρηση των διεθνών κανονισμών για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς καμία παραβίαση συνόρων άλλων κρατών — κάτι που, όπως τονίζεται, επιβεβαιώνεται και από τα συστήματα ελέγχου πτήσεων.

«Τα αεροσκάφη ακολούθησαν απαρέγκλιτα το σχέδιο πτήσης και δεν εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδρομή τους πέρασε αποκλειστικά πάνω από διεθνή ύδατα της Βαλτικής, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από τη νησίδα Βάιντλο στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η Εσθονία, από την πλευρά της, κατήγγειλε «πρωτοφανή προκλητικότητα» εκ μέρους της Ρωσίας και δήλωσε ότι η κυβέρνησή της θα αιτηθεί από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συμμαχίας, που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών όταν κάποιο κράτος αισθάνεται ότι απειλείται.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων που κλιμακώνουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και χώρες του ΝΑΤΟ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου είκοσι ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας· τρία από αυτά καταρρίφθηκαν από πολωνικά αεροσκάφη και ολλανδικά F-35, κάτι που χαρακτηρίστηκε ιστορικό προηγούμενο για τη Συμμαχία. Λίγες ημέρες αργότερα, και η Ρουμανία κατήγγειλε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

