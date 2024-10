Βίντεο φαίνεται να δείχνει βορειοκορεατικά στρατεύματα σε στρατιωτική βάση της Ρωσίας

Ρωσόφωνα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν υλικό που θα μπορούσε να είναι η πρώτη οπτική απόδειξη ότι η Βόρεια Κορέα στέλνει στρατεύματα στη Ρωσία για να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Τα δύο βίντεο, που κυκλοφόρησαν αρχικά από φιλοκρεμλινικούς στρατιωτικούς μπλόγκερ στο Telegram και μετά από το ερευνητικό πρακτορείο Agentstvo, δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι φάλαγγες από βορειοκορεατικά στρατεύματα σε μια στρατιωτική βάση. «Είναι εκατομμύρια», ακούγεται μια φωνή να λέει σε ένα από τα βίντεο στα ρωσικά, που φαίνεται να τραβάει κρυφά.

Τα βίντεο εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, καθώς ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (18/10) ότι δεν μπορεί να «επιβεβαιώσει τις αναφορές ότι οι Βορειοκορεάτες είναι ενεργά τώρα στρατιώτες που συμμετέχουν στην πολεμική προσπάθεια» της Ρωσίας.

Footage claimed to show Hundreds of North Korean Soldiers training at a Russian Military Base near the City of Sergeyevka in the Primorsky Krai Region of Eastern Russia, which is roughly 100 Miles from Russia’s Small Land-Border with North Korea. pic.twitter.com/AxZ0Um48V8