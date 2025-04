Beyoncé: Η μητέρα της αποκάλυψε πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού

Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική αλλά και συγκινητική συνέντευξη, παραχώρησε η μητέρα της Beyoncé, μιλώντας στην εκπομπή «CBS Morning».

Η μητέρα της Beyoncé, Τίνα Νόουλς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή, αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο πρώτο στάδιο της νόσου, εξηγώντας πώς οι γιατροί ανακάλυψαν δύο όγκους στο στήθος της.

Η 71χρονη μίλησε δημόσια για τη μάχη της, ξεκαθαρίζοντας πως η οικογένεια και οι φίλοι της ήταν στο πλευρό της σε όλο αυτό.

Η Τίνα Νόουλς, ανέφερε χαρακτηριστικά πως κατά τη διάρκεια μαστογραφίας οι γιατροί ανακάλυψαν δύο όγκους στο στήθος της. «Ήμουν νευρική πριν την επέμβαση. Και ήταν όλοι κοντά μου κι έλεγα “είμαι τόσο χαρούμενη που είναι όλοι εδώ”», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως «σκεφτόμουν το τραγούδι “Walk with Me”, το οποίο τραγουδούσα όλη την ώρα με τις φίλες μου. Και η Solange μαζί με την ανιψιά της Angie Beyince άρχισαν να μου το τραγουδούν πριν την επέμβαση που έκανα», πριν καταλήξει σημειώνοντας πως έχει πλέον αναρρώσει πλήρως από τον καρκίνο.

