Βενεζουέλα: «Η αβεβαιότητα μας σκοτώνει» - Εν αναμονή επίθεσης των ΗΠΑ στο Καράκας

Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας ζουν μέρα με τη μέρα «σε αναμονή», καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο και του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας στο Καράκας.

Τις τελευταίες ημέρες, αμερικανικά μαχητικά συνόδευσαν στρατηγικό βομβαρδιστικό κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, ενώ τα κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες στρατιωτών που πυροβολούν στον αέρα. Την ίδια στιγμή, σούπερ μάρκετ στην πρωτεύουσα αδειάζουν, καθώς πολίτες τρέχουν, για να προμηθευτούν τρόφιμα.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα η κατάσταση επανήλθε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, μια εναλλαγή που, όπως περιγράφουν κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, έχει γίνει πλέον «ρουτίνα».

«Ζούμε σε απόλυτη αβεβαιότητα»

«Τη Δευτέρα οι δρόμοι ήταν άδειοι. Την Τετάρτη ήταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», λέει κάτοικος του Καράκας, χωρίς το όνομά του, για να συνεχίσει: «Η αβεβαιότητα μας σκοτώνει».

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει αυξηθεί από τον Αύγουστο, όταν η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να αναπτύσσει περισσότερες δυνάμεις του Πολεμικού της Ναυτικού στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε σκάφη που -όπως ισχυρίζονται- σχετίζονται με καρτέλ.

Η κυβέρνηση Μαδούρο απαντά με επιστράτευση δυνάμεων, κάλεσμα των πολιτών σε «λαϊκές πολιτοφυλακές» και μια συμβολική, αλλά ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενη, κίνηση: την πρόωρη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εορτασμών.

Βαθιά κρίση στην καθημερινότητα

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που ήδη δοκιμάζεται από υψηλό πληθωρισμό και ανεργία, χρόνια έλλειψη τροφίμων, νερού, ενέργειας και φαρμάκων, εκτεταμένη πολιτική καταστολή.

Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν όταν η διοίκηση Τραμπ χαρακτήρισε το καρτέλ Cartel de los Soles, το οποίο οι ΗΠΑ συνδέουν με διακίνηση ναρκωτικών και τον Μαδούρο και κορυφαίους αξιωματούχους του, ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Μάλιστα, η αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στις μετακινήσεις. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε για «επικίνδυνη κατάσταση» στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, με συνέπεια αρκετές αεροπορικές να παγώσουν τις πτήσεις τους. Η κυβέρνηση Μαδούρο απάντησε απειλώντας να αφαιρέσει τα δικαιώματα προσγείωσης από όσες δεν επανέλθουν άμεσα. Τελικά, η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες έξι μεγάλων αεροπορικών εταιρειών.

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι πολίτες αντιδρούν ανάλογα με τα συνεχόμενα κύματα επίσημων ανακοινώσεων και παραπληροφόρησης. Όπως εξηγεί η πολιτική επιστήμονας Κολέτ Καπρίλες, οι αναταράξεις στην καθημερινότητα μοιάζουν «σαν επεισόδιο σαπουνόπερας, με κορυφώσεις που τροφοδοτούν τον φόβο».

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει πως οι ενέργειες «θα αρχίσουν πολύ σύντομα», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να προαναγγέλλει την ενίσχυση επιχειρήσεων και χερσαίας επιτήρησης.

Για πολλούς, η αναμονή είναι πιο βασανιστική από το ενδεχόμενο μιας επίθεσης. «Κάθε φορά που μιλούν οι ΗΠΑ, γεμίζουμε ελπίδα ότι ίσως τώρα θα τελειώσει η εποχή Μαδούρο. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα», λέει σεφ από το Καράκας. «Το έχουμε ξαναζήσει.»

Με πληροφορίες από Washington Post