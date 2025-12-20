Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από εννέα ώρες και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του.

Ο 30χρονος αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση. Εις βάρος του είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ είχαν κινηθεί και οι διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλματος, καθώς υπήρχαν φόβοι διαφυγής του στο εξωτερικό.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, προκύπτει, ότι ο 30χρονος κατηγορείται πως είχε τον ρόλο του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων. Η έρευνα για την υπόθεση της Φοινικούντας έδειξε ότι φέρεται, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, να παρείχε οδηγίες στον νεαρό για τη μετάβασή του από την Αθήνα στο κάμπινγκ, όπου δολοφονήθηκαν ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και τον ρόλο του στη μεταφορά των δύο 22χρονων, καθώς το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν φέρεται να παραλήφθηκε από τους ίδιους σε σημείο πολύ κοντά στην κατοικία του.

Φοινικούντα: Η υπόθεση παραμένει ανοικτή - Τι έπεται για τους 22χρονους

Ο 30χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και συνολικά την εμπλοκή του στην υπόθεση. Υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα της δολοφονίας και, κατά συνέπεια, δεν υπήρχε λόγος να προβεί στις ενέργειες που του καταλογίζονται.

Η προφυλάκιση του 30χρονου είναι η πέμπτη κατά σειρά που συνδέεται με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά τις εξελίξεις, η έρευνα παραμένει ανοικτή, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

Όσον αφορά τους δύο 22χρονους, αναμένεται να κληθούν εκ νέου το επόμενο διάστημα, προκειμένου να τους αποδοθούν πρόσθετες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός.

