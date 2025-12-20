Κλειστοί δρόμοι αύριο στην Αθήνα - Πώς θα πραγματοποιείται η κυκλοφορία

Κλειστοί δρόμοι αύριο, Κυριακή (21/12), στο κέντρο της Αθήνας στο περιθώριο της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025».

Όπως έκανε γνωστό η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το πρωί, με την κυκλοφορία των οχημάτων να σταματά προσωρινά το δίωρο ανάμεσα σε 09:00 και 11:00 το πρωί.

Κλειστοί δρόμοι αύριο στην Αθήνα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναλυτικά οι οδοί που θα κλείσουν αύριο, Κυριακή, στον Δήμο Αθηναίων:

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

