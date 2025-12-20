Ρωσία: Κυκλοφόρησε το νέο ετήσιο ημερολόγιο με φωτογραφίες του Πούτιν - «Ένας άνδρας για κάθε εποχή»

Κυκλοφόρησε στη Ρωσία το νέο ημερολόγιο του Κρεμλίνου για το 2026, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να φιγουράρει σε μια σειρά «σκηνοθετημένων» φωτογραφιών που τον παρουσιάζουν ως ακούραστο, ισχυρό και πολυδιάστατο ηγέτη.

Η ετήσια έκδοση, που διατίθεται ήδη σε βιβλιοπωλεία και περίπτερα, περιλαμβάνει φωτογραφίες του Ρώσου προέδρου σε δραστηριότητες όπως τζούντο, οδήγηση snowmobile, πεζοπορία και μουσική.

Κάθε μήνας συνοδεύεται από ένα απόσπασμα ομιλίας του, επιλεγμένο ώστε να ενισχύει την εικόνα του «ατσαλωμένου» ηγέτη.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, επιμελημένη αποσιώπηση που συμβαδίζει με τη γραμμή του Κρεμλίνου ότι η σύγκρουση αποτελεί «περιθωριακό» ζήτημα.

Ωστόσο, ορισμένες δηλώσεις αφήνουν σαφείς υπαινιγμούς για τη ρωσική γεωπολιτική ατζέντα: «Τα σύνορα της Ρωσίας είναι απέραντα», αναγράφεται για τον Ιανουάριο, ενώ τον Φεβρουάριο ο Πούτιν «αυτοπροσδιορίζεται» ως περιστέρι με «σιδερένια φτερά».

Σύμφωνα με την ειδικό Fiona Hill, στόχος τέτοιων εκδόσεων είναι να ενισχύσουν τη μυθολογία γύρω από τον Πούτιν, παρουσιάζοντάς τον ως «άνδρα για κάθε εποχή»: αθλητή, πατέρα του έθνους, στοχαστή και ηγέτη με ανεξάντλητη ενέργεια. Πρόκειται για έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της εικόνας που καλλιεργεί εδώ και χρόνια το Κρεμλίνο για το εσωτερικό ακροατήριο.